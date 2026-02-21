На языке реального боя
Ашим Темирхан, Жамбылская область
Вновь назначенные инструкторы по тактико-огневой подготовке успешно прошли соответствующие курсы, организованные на полигонах регионального командования «Юг». Событие, на первый взгляд профессиональное и ведомственное, на деле отражает более глубокий процесс – трансформацию всей системы боевой учебы Сухопутных войск. Армия постепенно отказывается от устаревшей модели статичной стрельбы и переходит к формату динамичного боя, максимально приближенного к реальным условиям.