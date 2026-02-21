По информации РгК «Юг», анализ нынешних вооруженных конфликтов в разных странах показал, что привычная стрельба по мишеням становится неактуальной и малоэффективной, и нужно срочно пересмот­реть подход к обучению личного состава. Военные эксперты пришли к выводу, что сегодня решающее значение имеет не точность одиночного выстрела, а способность подразделения действовать слаженно, быстро менять позиции, принимать решения под давлением и сохранять управляемость в условиях неопределенности. Современное поле боя подразумевает постоянное движение, мгновенный анализ ситуации и коллективную ответственность за результат.

Именно под эти вызовы создается новая система подготовки. Для ее внедрения сформирован инструкторский корпус – своего рода ядро реформы. В его состав вошли наи­более подготовленные и опытные военнослужащие, прошедшие жесткий отбор и специальную углуб­ленную подготовку. Их задача – не просто обу­чать и донести до военнослужащих тактику ведения боя, а формировать новое мышление личного состава.

На курсах инструкторы осваивали передовые методики, обучение строилось в динамичной среде: комплексные упражнения, работа в движении, взаимодействие в группе, принятие решений в условиях меняющейся обстановки. Фактически речь идет о переходе от отработки отдельных элементов к системному моделированию боя.

Основная цель инструкторов тактико-­огневой подготовки – научить личный состав не просто метко стрелять, а грамотно и правомерно применять оружие как инструмент достижения тактической задачи, быстро реагируя на изменения обстановки. Инструкторы станут связующим звеном между теорией, бое­вым опытом и практикой в каждой учебной части.

Как сообщили в штабе РгК «Юг», изменение боевой подготовки – это не только профессиональная модернизация, но и стратегический расчет. В условиях меняющейся архитектуры региональной безопасности, роста­ технологичности вооруженных конфликтов и высокой динамики современных угроз ставка делается на гибкость, мобильность и интеллектуальную подготовку личного состава. Армия должна уметь быстро адаптироваться, а значит, система обучения обязана работать на опережение, формируя навыки, которые востребованы не сегодня, а завтра.

Первые выпускники курсов уже приступили к работе в войсках. Они готовят военнослужащих на основе актуальных тактик, доведенных до автоматизма в условиях, имитирую­щих реальный бой. В программу включены комплекс­ные упражнения: ведение огня в движении, мгновенное принятие решений, устранение задержек оружия, слаженное взаимодействие в составе подразделения.

По мнению главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-майора Мереке Кучекбаева, создание инструкторского корпуса – это жизненно необходимое решение, которое позволит укрепить защиту национальных интересов и подготовить профессиональных высококвалифицированных военнослужащих, способных эффективно действовать в условиях современных конфликтов.

Вводимые преобразования меняют саму философию боевой подготовки – от статики к динамике, от набора упражнений к формированию комп­лексного тактического мышления. Благодаря этому в казахстанской армии создается прочный кадровый костяк, который призван стать движущей силой этих изменений. И от того, насколько профессионально инструкторы передадут новые стандарты, во многом зависит, насколько быстро и качественно личный состав подразделений освоит сложный, но и более эффективный язык современного боя.