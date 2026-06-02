Взяли шефство над улановцами

Армия

Два военных учреждения, носящих имя легендарного полководца панфиловской дивизии Бауыржана Момышулы, заключили союз. Командование 5-й механизированной бригады и руководство военной школы-интерната подписали меморандум с целью дальнейшего активного взаимодействия и воспитания молодого поколения.

фото Владимира Мартыненко

Для учебного заведения воен­ного направления, распахнувшего свои двери для его нынешних курсантов всего полгода назад, это стало знаковым событием, которое позволит юным защитникам Отечества глубже погрузиться в военное ремесло и пробудить в них еще больший интерес к изу­чению армейских дисциплин. Документ, который предусматривает долгосрочное партнерство, своими подписями скрепили командир бригады подполковник Арман Сабыров и директор школы Алишер Азимбай.

Вместе с последним в воинскую часть, где было подписано соглашение, прибыли его воспитанники.­ Чтобы запечатлеть в памяти юных гостей этот знаменательный день, военнослужащие устроили ознакомительную экскурсию по территории воинского формирования и выставку вооружения и военной техники. Буквально затаив дыхание, юные улановцы впитывали информацию от своих старших товарищей. Около каждого экспоната проводилось полноценное занятие, на котором учащиеся узнавали о его тактико-технических характерис­тиках и предназначении.

Как выяснилось, начало сотрудничества было положено гораздо раньше. Бауыржановцы уже успели поработать вместе. Военнослужащие не раз оказывали методическую и практичес­кую помощь педагогам школы. Подписание меморандума лишь укрепило связь школьников и армейцев. Теперь эта работа выйдет на качественно новый уровень. К тому же предполагается, что она продолжится на системной основе.

В региональном командовании «Юг» отметили, что 5-я механизированная бригада, имею­щая богатую историю и наработанный за четверть века опыт, несомненно, станет плацдармом для личностного роста и мощной поддержкой для учащихся. Но главное, как подчеркивают в бригаде, – это наглядный пример, который работает лучше любой агитации и призывов. Командование выразило готовность взять шефство над ребятами, тем более что между ними уже установлена связь.

– Детям важно видеть перед глазами образец для подражания, и наши военнослужащие, являющиеся профессионалами своего дела, станут для них таким ориентиром. Тесное общение с офицерами и солдатами будет способствовать тому, чтобы улановцы смогли окончательно решить для себя, связывать свою жизнь с армией или нет, – отметил
Арман Сабыров.

Обучение в военной школе изначально нацеливает ребят на поступление в военные вузы. И наставничество боевой бригады – это важная составляющая образовательного процесса, когда теория встречается с практикой, и школьники своими глазами видят реальные условия прохож­дения воинской службы, тех людей, которые выбрали путь защитников Отечества, достижения и умения бойцов, к которым следует стремиться.

Директор школы Алишер Азимбай сказал, что, несмотря на сравнительно небольшой срок деятельности учебного заведения, у педагогов есть определенный опыт сотрудничества с силовыми структурами, но взаи­модействие с 5-й механизированной бригадой – это отдельная история. Он уверен, что работа с армейским подраз­делением добавит еще больше пользы в военно-патриотическое воспитание учащихся.

– Мы очень рады, что воинские части южного региона охотно идут нам навстречу. Это не первый документ о сотрудничестве, который подписан нашей школой. Мы уже стали партнерами с рядом силовых структур, в том числе с региональным командованием «Юг» в лице командующего генерал-майора Ержана Ибраева. Но, не буду скрывать, мы особенно рады договору с 5-й механизированной бригадой. Ведь военнослужащие части могут оказывать огромную практичес­кую помощь в обучении наших юных улановцев, – поделился глава школы-интерната.

