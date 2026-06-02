Имени Газиза Байтасова

Профильный класс для правового просвещения, патриотического воспитания и профессиональной ориентации учащихся к поступ­лению в юридические вузы и академии правоохранительных органов открыли в Интеллектуальной школе-интернате им. А. Абдуллаева в поселке Жанакорган.

Фото Тимура Досмайыла

Классу «Жас сақшы» присвоено имя полицейского Газиза Байтасова, героически погибшего 12 ноября 2011 года в Таразе при задержании вооруженного террориста. За проявленные самоотверженность и верность присяге указом Президента ему было присвое­но звание Халық Қаһарманы (посмертно).

В церемонии открытия кадетского класса приняли участие председатель совета ветеранов областного департамента полиции Амирбек Шаймагамбетов, начальник управления по работе с личным составом подполковник полиции Аскар Балкожаев, ветераны правоохранительных органов. Полицейские объяснили кадетам основные цели и задачи инициативы, рассказав, что класс «Жас сақшы» соз­дан в том числе для формирования правовой культуры, дисциплины и ответственности учащихся, а также повышения имиджа полиции.

Юные полицейские приняли присягу, а зачисленным в состав класса 15 учащимся вручены специальные удостоверения. Также участники мероприятия почтили память Газиза Байтасова. Как отметил Аскар Балкожаев, достойный жизненный путь и подвиг героя-полицейского всегда будут служить примером для подрастающего поколения.

– Имя нашего коллеги Газиза Байтасова живет в памяти народа, – подчеркнул он. – Создание классов «Жас сақшы» – важная инициатива, которая дает ценные уроки будущему поколению. Ведь именно такие подвиги доказывают, что верность долгу, мужество и готовность прийти на помощь в трудную минуту – главные ориентиры в жизни. Этот пример учит детей быть неравнодушными, честными и смелыми, закладывая фундамент для безопасного и справедливого будущего нашей страны.