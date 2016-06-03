На заседании Земкомиссии в Кокшетау затронули массу социальных тем
Талгат Исенов
Председатель Комиссии по земельной реформе, первый вице-премьер Правительства РК Бакытжан Сагинтаев подвел итоги первого выездного заседания комиссии, которое прошло в Акмолинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Bnews.kz.
"Состоялся открытый разговор, все желающие высказали свое мнение, задали вопросы. Заседание шло 4 часа, выступило более сорока человек. Подключили в селекторном режиме все районы области. В районах также высказались все желающие. Всего в работе заседания сегодня приняло участие более 250 человек. Помимо вопросов, которые волнуют всех (продажа/аренда участков сельхозназначения), была затронута масса тем социальной сферы, сельской инфраструктуры, задавались частные вопросы, например, о выпасе скота и т.д. Они могут быть непонятны городским жителям, но для сельчан они первоочередные", – заявил Сагинтаев.
Первый вице-премьер пообещал, что ни один из вопросов не останется без внимания.
Добавим, что на данном заседании Бакытжан Сагинтаев сообщил, что в Сall-центр Министерства сельского хозяйства РК поступило свыше 6,5 тыс. звонков, на сайт jerturaly.kz пришло почти 1 тыс. предложений и вопросов по земельной реформе.
В Акмолинской области также создан свой Саll-центр по разъяснению земельного законодательства. За период его деятельности поступило более 40 звонков.