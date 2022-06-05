"Наблюдаем за референдумом в Казахстане с высоким интересом" – вице-президент Международной тюркской академии

Вице-президент Международной тюркской академии Физули Маджидли констатировал большую заинтересованность казахстанцев в референдуме. Об этом он заявил в ходе брифингов для журналистов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Мы были на девяти избирательных участках. После продолжим работу. Сегодня увидели, что люди заинтересованы, активно участвуют в референдуме. Мы были свидетелями этого и наблюдали за процессом. На избирательных участках увидели наблюдателей из других организаций. Думаем, что ЦИК РК и другие госорганы страны работают согласно нормам и стандартам данного процесса», - отметил наблюдатель.

Также Физули Маджидли подчеркнул, что во время посещения участков не было зафиксировано нарушений.

«Мы не обнаружили нарушений избирательного права. Академическое сообщество тюркского мира наблюдает за референдумом в Казахстане с высоким интересом. Мы верим, что в данных условиях единство и солидарность тюркских стран должна быть очень сильной», - добавил он.