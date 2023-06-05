Набравшие 50 тысяч голосов петиции будут рассматривать в Правительстве РК

Фото: stan.kz

В пресс-центре партии «AMANAT» обсудили законопроект «Об общественном контроле» и сопутствующие ему поправки. Члены рабочей группы, подготовившей данный документ, разъяснили его суть и ответили на вопросы представителей СМИ, сообщает Kazpravda.kz.

Председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития Мадияр Кожахмет сообщил, что в рамках данного законопроекта предусматривается принятие института петиций.

«Петиции, которые наберут 2,5 тыс. и больше голосов, будут рассматриваться на районном уровне, а чтобы их рассмотрели на уровне Правительства, необходимо будет не менее 50 тыс. подписей. В целом предусмотрена градация уровня рассмотрения петиций: районный, областной и правительственный. Если количество голосов достигает 5 тыс. – это уже областной уровень, при маслихате или акиме области создается специальная комиссия. Правительственный уровень – при наличии 50 тыс. подписей под руководством министра, в чью компетенцию входит вопрос, принимается решение», – сказал он.

В партии «AMANAT» напомнили, что данный законопроект и сопутствующие ему поправки были приняты во втором чтении на пленарном заседании Мажилиса и направлены на рассмотрение в Сенат.