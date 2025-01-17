Наценка доходила до 500%: Больницы и детсады переплачивали за продукты питания

Закон и Порядок
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В 2024 году АФМ выявлено 817 фактов завышения цен

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Свыше 1 100 госучреждений страны (школы, детсады, больницы, детские дома и др.), закупали продовольствие по завышенной цене, передает Kazpravda.kz

В 2024 году АФМ выявлено 817 фактов завышения цен на продовольственные товары, материалы по которым переданы в региональные комиссии. 

Пересмотрены договоры госзакупок 685 организаций, что позволило сэкономить свыше 370 млн тенге. 

Отметим, что агентством реализуется проект, направленный на выявление «спекулятивных» схем и мониторинг госучреждений по закупу продовольствия. 

Работа проводится исключительно с использованием IT-инструментов без вмешательства в деятельность предприятий. 

В результате проведенной работы исключено 69 непродуктивных посредников, составлено 600 административных протоколов, уплачено штрафов на сумму 11 млн тенге.

«Так, в 80 детских садах Актюбинской области, в результате предпринятых Департаментом АФМ мер, снижена стоимость гречки, картофеля, моркови, сахара, яиц и соли.  К примеру, предприниматель поставлял гречку в детский сад с наценкой более 500%.
 
В Костанае выявлены 117 социальных учреждений, закупавших гречку, сахар, лук, картофель и яйца с накруткой до 180%.  После вмешательства местного департамента АФМ во всех госучреждениях региона были заключены допсоглашения, в результате чего сэкономлено почти 60 млн тенге», - привели примеры в АФМ.

Аналогичная работа проведена в Астане и Карагандинской области по 175 детсадам, где сэкономлено свыше 100 млн тенге.

АФМ выработан ряд комплексных мер по недопущению необоснованного роста цен:  прямой закуп госучреждениями продуктов у производителей и крупных оптовиков; усиление адмответственности за превышение торговых надбавок, с применением штрафов, соразмерных незаконно полученному доходу.

АФМ продолжает активную работу по обеспечению законности и порядка в обществе, противодействию экономическим и финансовым правонарушениям. 

О фактах совершения экономических правонарушений можно анонимно сообщить в телеграм бот «АФМ Insider».  

#АФМ #госзакупки #схемы #завышение

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