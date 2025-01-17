Наценка доходила до 500%: Больницы и детсады переплачивали за продукты питания

В 2024 году АФМ выявлено 817 фактов завышения цен

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Свыше 1 100 госучреждений страны (школы, детсады, больницы, детские дома и др.), закупали продовольствие по завышенной цене, передает Kazpravda.kz

В 2024 году АФМ выявлено 817 фактов завышения цен на продовольственные товары, материалы по которым переданы в региональные комиссии.

Пересмотрены договоры госзакупок 685 организаций, что позволило сэкономить свыше 370 млн тенге.

Отметим, что агентством реализуется проект, направленный на выявление «спекулятивных» схем и мониторинг госучреждений по закупу продовольствия.

Работа проводится исключительно с использованием IT-инструментов без вмешательства в деятельность предприятий.

В результате проведенной работы исключено 69 непродуктивных посредников, составлено 600 административных протоколов, уплачено штрафов на сумму 11 млн тенге.

«Так, в 80 детских садах Актюбинской области, в результате предпринятых Департаментом АФМ мер, снижена стоимость гречки, картофеля, моркови, сахара, яиц и соли. К примеру, предприниматель поставлял гречку в детский сад с наценкой более 500%.



В Костанае выявлены 117 социальных учреждений, закупавших гречку, сахар, лук, картофель и яйца с накруткой до 180%. После вмешательства местного департамента АФМ во всех госучреждениях региона были заключены допсоглашения, в результате чего сэкономлено почти 60 млн тенге», - привели примеры в АФМ.

Аналогичная работа проведена в Астане и Карагандинской области по 175 детсадам, где сэкономлено свыше 100 млн тенге.

АФМ выработан ряд комплексных мер по недопущению необоснованного роста цен: прямой закуп госучреждениями продуктов у производителей и крупных оптовиков; усиление адмответственности за превышение торговых надбавок, с применением штрафов, соразмерных незаконно полученному доходу.

АФМ продолжает активную работу по обеспечению законности и порядка в обществе, противодействию экономическим и финансовым правонарушениям.

О фактах совершения экономических правонарушений можно анонимно сообщить в телеграм бот «АФМ Insider».