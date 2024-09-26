Начала работу площадка Astana Media Week 2024

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Astana Media Week – ежегодное событие в сфере медиа и журналистики, объединяющее государственные, независимые, профессиональные и новые СМИ Казахстана с целью развития отечественной медиаиндустрии и продвижения деловых отношений.

Самыми актуальными направлениями работы в этом году организаторы диалоговой площадки определили различные аспекты устойчивости национальной медиаэкосистемы, новые форматы взаимодействия с аудиторией, доверие к журналис­тике в условиях стремительного развития информационных технологий.

Открывая обмен мнениями, вице-министр культуры и информации Канат Искаков зачитал приветственный адрес от имени главы ведомства Аиды Балаевой.

«В этом году тематика «Влияние медиа и цифровая гармония» еще раз подчеркнет информационную значимость изменений в обществе в новую технологическую эпоху, – отметила глава МКИ в приветствии. – Медиа играют большую роль в повсе­дневной жизни, что способствует не только распространению информации, но и развитию культуры, формирующей общественное мнение. Цифровые технологии быстро развиваются, выводя эти тенденции на новый уровень и еще больше усиливая влияние медиа. Эти тенденции повышают квалификацию медийных специалистов и открывают новые возможности. Astana Media Week стала профессиональной площадкой для обсуж­дения актуальных вопросов, собрав лидеров медиаотрасли, профессионалов и экспертов».

За восемь лет существования Astana Media Week на этой площадке были реализованы важные инициативы, существенно повлиявшие на развитие медиа в Казахстане. Закономерно, что первая сессия AMW 2024 акцентировала внимание на стратегической позиции Казахстана в глобальной информационной экосистеме, рассматривая его влияние через международные медиаальянсы и роль в формировании региональных медиаинициатив.

Развивая тему, сформулированную как «Казахстан в мировом информационном ландшафте», эксперты обсудили ключевые вызовы цифровой трансформации, включая вопросы кибербезопасности и их воздействие на устойчивость национального медиапространства в контексте глобальных трендов. Много говорилось также о продвижении казахстанского культурного и информационного контента на мировой арене как элементе укрепления национальной идентичности и международного авторитета.

– Сейчас, в век новых технологий, все социальные исследования говорят о том, что мы стоим перед необходимостью соз­дания своей идентичности в этом цифровом мире, – отметил Канат Искаков. – В Казахстане разработана информационная доктрина, задача которой состоит в сохранении информационного суверенитета страны и отечественных СМИ, создании инструментария для надежного противостояния внешним вызовам и в то же время развития конкурентоспособности казахстанских медиа. Был принят законопроект об онлайн-платформах, который дает юридическую основу для работы этого сегмента, оказывающего сегодня большое влияние на общественное мнение. Теперь же нам предстоит ответить на вопрос, кто мы: создатели собственного национального контента или потребители продуктов мировых медиа?

Поэтому особое внимание в программе форума уделено правовой трансформации медиа, развитию многоплатформенных экосистем, региональной, спортивной и отраслевой журналистике, детскому контенту и роли ситуационных центров в управлении социальной напряженностью.

По мнению директора Казах­станского института стратегических исследований при Президенте РК Еркина Тукумова, в поиске этого ответа самое главное – верно оценить риски, которые несет цифровизация.

– Возможности этих инст­румен­тов очевидны, они делают нашу жизнь проще и комфорт­нее, – отметил он. – Казахстан находится на довольно высоком месте в рейтингах пользования цифровыми инструментами. Мы оплачиваем товары в интернет-банкинге, скоро нас ждет соз­дание цифровой карты здоровья. Это значит, что огромная база данных, которыми обладают сегодня эти сервисы, дополнится еще и весьма личной информацией. Будут ли защищены казахстанцы от ее утечки? Поэтому, выбирая стратегию развития, необходимо четко понимать, на какие риски мы готовы пойти в процессе цифрового прогресса.

Разговор на эту тему продолжился в рамках второй сессии «РеНовация медиа: законы, безо­пасность и трансформация». Там спикеры постарались проанализировать последние изменения в правовой среде, их стратеги­ческое влияние на медиа и вызовы, связанные с обеспечением информационной безопасности, а также спрогнозировать развитие ключевых трендов, которые будут определять будущее медиа в глобальном контексте.

Как отметила президент Международного фонда свободы слова «Әділ сөз» Карла Джаманкулова, рост и развитие медийной сферы, как и гражданского общества, всегда происходят болезненно, но зато дают хорошие плоды. Главное в этом процессе, по мнению генерального директора ТОО «MEDIA HOLDING «ATAMEKEN BUSINESS» Каната Сахариянова, не потерять доверие аудитории.

– Дискуссия о судьбе традиционных СМИ в период развития цифровых площадок длится уже 20 лет, но мы должны четко разграничивать понятия «производители» и «распространители информации», – считает он. – Да, социальные сети набирают популярность, но ни Facebook, ни YouTube информацию не производят, контент делаем мы. В том числе – телеканалы, у которых есть для этого технические средства и челове­ческий профессиональный ресурс. Кроме того, последние исследования показывают, что самым востребованным контентом на этих площадках являются именно телевизионные новости. Это говорит о том, что мы не теряем свою аудиторию, меняется лишь способ доставки информации. Однако общество, которое очень долго жило в состоянии дозированного доступа к информации, часто не может отличить хайп от новос­тей. Критическое отношение к потреблению информации не сформировано, и люди порой не видят границ между вымыслом и действительностью, – отметил Канат Сахариянов.

Поэтому, говоря о медиатрансформации, по мнению спикера, главным остается вопрос: получится ли сохранить доверие общества к институтам средств массовой информации?

Своими мыслями по этому поводу с казахстанскими коллегами делятся и зарубежные эксперты. Представители международных медиа-организаций, таких как DW (Германия), NHK (Япония), Азиатско-Тихоокеанский вещательный союз (ABU), CGTN (Китай), TRT World (Турция), «Яндекс плюс», Setanta Sports (Грузия), в течение этих дней представят свой опыт, что позволит участникам погрузиться в глобальные тренды и обменяться передовыми практиками в сфере медиакоммуникаций.

Astana Media Week 2024 – это площадка, представляющая возможности для изучения стратегических направлений и вызовов, стоящих перед современным медиапространством в мировом разрезе. Поэтому программа первого дня охватила широкий спектр актуальных и значимых тем, включая дискуссию «Медиа тренды: от платформы к цифровой медиаэкосистеме», интерактив «Выгорание и перезагрузка: практика психологи­ческого благополучия для журналистов» и визионерскую лекцию «Superconnected: ИИ, цифровые медиа и будущее техносоциальной жизни».

Кроме того, в течение первых двух дней в холле медиацентра на 50-метровом LED-экране развернется Контент-маркет. Первый день здесь был посвящен уникальному контенту от рес­публиканских и региональных телеканалов Казахстана, а также презентации голосового помощника «Алиса» на казахском языке. Во второй день в фокусе внимания будут лучшие практики и успешные кейсы ведущих продакшн-компаний.