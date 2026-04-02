Началась подготовка к борьбе с саранчой

Сельское хозяйство
985
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В регионе начинается активная фаза подготовки к одной из самых серьезных сезонных угроз сельскому хозяйству – нашествию саранчи. В этом году к защитным мероприятиям планируется привлечь более 2 тыс. специалистов и работников, а сама кампания обещает стать одной из самых масштабных за последние годы.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вопросы фитосанитарной безопасности регулярно обсуждаются на уровне регионального руководства. На еженедельных совещаниях особое внимание уделяется своевременности и качеству проведения защитных мероприятий. При этом особо подчеркивается, что борьба с вредителем требует не только оперативности, но и строгого контроля на каждом этапе – от прогнозирования до применения химических средств.

По данным областного управления сельского хозяйства, в последние годы на борьбу с саранчой выделяются значительные средства. Так, в 2025-м было обработано около 150 тыс. га сельхоз­угодий, а общий объем финансирования превысил полмиллиарда тенге. В 2026-м работы продолжатся: уже запланирована обработка десятков тысяч гектаров в наиболее уязвимых районах, включая Арыс, Келесский, Сарыагашский и Шардаринский.

Специалисты отмечают, что текущая фитосанитарная ситуация остается напряженной. Засушливые погодные условия последних лет создают благоприятную среду для размножения вредителей. Именно поэтому в этом сезоне меры будут усилены: в борьбе задействуют более 400 единиц опрыскивающей техники, авиацию, включая самолеты Ан-2, а также современные беспилотные аппараты.

Регион уже разделен на 65 секторов, за каждым из которых закреплены специальные рабочие группы. В их состав вошли инспекторы, агрономы, ветеринары, лесничие и представители местных исполнительных органов. Особое значение придается раннему выявлению вредителей. По прогнозам специалистов, появление личинок ожидается уже в первой половине апреля. Этот период считается критическим: именно тогда химическая обработка наиболее эффективна и позволяет предотвратить массовое распространение насекомых.

Кроме того, в регионе продолжается работа по внедрению агротехнических методов борьбы. В частности, уже вспахано более двух тысяч гектаров земель, что, по оценкам экспертов, снижает риск размножения саранчи почти наполовину.

Власти области также намерены обновить перечень используемых химических препаратов, делая ставку на более современные и эффективные средства. При этом особое внимание будет уделяться соблюдению дозировок и экологической безопасности.

Таким образом, Туркестанская область встречает сезон во всеоружии. Скоординированные действия, значительные ресурсы и строгий контроль дают основания рассчитывать на успешное сдерживание угрозы и сохранение урожая в одном из ключевых аграрных регионов страны.

#подготовка #сельское хозяйство #саранча #урожай

