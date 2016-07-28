Началась продажа билетов на матчи "Кубка Президента РК" по хоккею

Спорт
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Ерзат Сергазин
Фото с сайта ХК "Барыс"
Официальный аккаунт ХК "Барыс" на своей странице в Facebook уведомил поклонников хоккея о старте продажи билетов на "Кубок Президента РК", передает Kazpravda.kz.

Сообщается, что стоимость билетов колеблется от 500 до 3 тысяч тенге.  

За главный приз традиционных соревнований по хоккею с шайбой, наряду со столичным "Барысом", также поспорят "Адмирал" (Владивосток), "Металлург" (Новокузнецк) и новичок КХЛ – китайский клуб "Куньлунь Ред Стар".
 
Традиционные соревнования на призы Главы государства пройдут с 8 по 12 августа на ледовой арене "Барыс-арена". Стартовый поединок столичные хоккеисты проведут  8 августа против дебютанта КХЛ "Куньлунь Ред Стар".

Ниже приводим расписание матчей турнира:
8 августа
13.00 – "Адмирал" – "Металлург" Нк
19.00 – "Барыс" – "Куньлунь Ред Стар"
9 августа
13.00 – "Адмирал" – "Куньлунь Ред Стар"
19.00 – "Барыс" – "Металлург" Нк
10 августа – выходной
11 августа 
13.00 – "Металлург" Нк – "Куньлунь Ред Стар"
19.00 – "Барыс" – "Адмирал"
12 августа 
13.00 – матч за 3-е место
19.00 – матч за 1-е место

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