Рожденные в Олимпийский день: НОК поздравляет новорожденных по всему Казахстану

Спорт
Дана Аменова
специальный корреспондент

В Астане в этом году наборы для младенцев лично собирали и упаковывали титулованные олимпийцы

Фото: НОК

Национальный Олимпийский комитет Казахстана в шестой раз проводит акцию «Рожденный в Олимпийский день», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК 

В этом году инициатива, приуроченная к празднованию Международного Олимпийского дня, проходит в шестой раз и реализуется совместно с ЮНИСЕФ.

По доброй традиции каждый ребенок, родившийся 23 июня, получит специальные подарки - поздравительные письма и памятные комплекты одежды для новорожденных с надписью Olympian is born.

В Астане в этом году наборы для младенцев лично собирали и упаковывали титулованные олимпийцы - многократный призер этапов Кубка мира по шорт-треку Абзал Ажгалиев и бронзовый призер Олимпийских игр по боксу Дарига Шакимова.

Акция стартовала с первых минут Олимпийского дня и охватила всю территорию Казахстана. В ее реализации принимают участие 234 медицинских учреждений, включая родильные дома областных центров, а также Астаны, Алматы и Шымкента.

«Для нас важно наполнить этот праздник заботой о самом главном - о нашем подрастающем поколении. Мы хотим подарить тепло и внимание молодым семьям в этот знаковый день. Пусть эти первые символические подарки станут началом большого и успешного жизненного пути для каждого ребенка. Желаем им крепкого здоровья и больших успехов»,- отметили в НОК Казахстана.

Завершится акция в полночь 23 июня. В НОК отметили, что впервые НОК Казахстана по-особенному поздравил новорожденных в 2020 году. Мероприятие также проводится при поддержке Министерства здравоохранения РК и АО «Казпочта».

#олимпиада #поздравления #новорожденные #НОК

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