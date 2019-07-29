Начальник колонии в Заречном и 2 его зама уволены за пытки заключенного

Общество
Айдана Демесинова
скриншот с видео
Официальный представитель министерства внутренних дел Казахстана Нурдильда Ораз прокомментировал видео избиения заключенных в учреждении 155/8, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"26 июля в социальных сетях распространилось видео с избиением осужденных в учреждении 155/8 уголовно-исполнительной системы Алматинской области. В этой связи мы тщательно изучили материалы дела. Выяснилось, что сотрудники учреждения действительно применяли силу против заключенных. Материалы направили в областную прокуратуру. По поручению министра внутренних дел в УИС создана специальная комиссия для выяснения обстоятельств", – сообщил Ораз.



Он отметил, что в Алматинскую область были направлены представители руководства УИС.

"Сегодня, 29 июля, по итогам дисциплинарной комиссии, 14 человек привлекли к ответственности. Среди них глава учреждения и 2 его заместителя освобождены от должности. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привечено руководство департамента УИС Алматы. Министерство внутренних дел будет принимать меры по предотвращению любых незаконных действий. Такая информация оперативно проверяется, и виновные получат соответствующее наказание", – добавил официальный представитель МВД РК.

Напомним, ранее в социальных сетях было распространено видео, на кадрах которого видно, как сотрудники колонии скручивают на полу спортзала одного из заключенных. В соседнем помещении трое работников в форме подвесили за руки еще одного человека. 

"Зэк написал прокурору заявление о противозаконных действиях администрации учреждения. И вот как администрация учреждения с зэком поступила", – говорится в описании к видео.

