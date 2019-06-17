Начальник ж/д станции Кокшетау осужден за систематические поборы с бизнесменов
Начальник железнодорожной станции Кокшетау приговорен к огромному штрафу за систематические поборы с бизнесменов, сообщает Kokshetau.asia.
Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Акмолинской области окончено досудебное расследование в отношении начальника станции "Кокшетау" Акмолинского отделения дороги, грузовых перевозок АО "НК "КТЖ" Еркиса Молдакова.
Как стало известно, Молдаков на системной основе получал взятки от предпринимателей за беспрепятственную подачу и ускоренное отправление вагонов, а также, злоупотребляя должностными полномочиями, уменьшал суммы дебиторской задолженности за простой вагонов.
Приговором Кокшетауского городского суда Еркис Молдаков признан виновным в совершении коррупционных правонарушений и осужден к штрафу в размере 18,7 млн тенге. Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.
Судом установлен срок для уплаты штрафа в течение 3 месяцев со дня вступления приговора в законную силу.
Осужденному разъяснено, что в случае неуплаты штрафа за тяжкие преступления наказание будет заменено на лишение свободы.