В Актау начали строить казахстанско-китайский контейнерный хаб

В ноябре этого года в Мангистауской области началось строительство первого контейнерного хаба на побережье Каспийского моря, который увеличит пропускную способность порта Актау до 240 тыс ДФЭ в год, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта РК
Проект реализуется портом Ляньюньган совместно с Актауским морским торговым портом.
Реализация хаба позволит увеличить транспортировку контейнеров в Транскаспийском направлении через Азербайджан, Грузию, Турцию и переориентировать часть транзитных грузов, следующих из Китая в Европу.
В настоящее время ведутся работы по землеустройству. На объекте задействовано более 20 единиц спецтехники.
Отметим, что на сегодняшний день показатель по контейнерным перевозкам через морские порты увеличился на 84% и составил 58 тыс. ДФЭ, при этом рост контейнерных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) отмечается в 2,7 раза.
Завершить указанные работы планируется в середине 2025 года.
Данный проект повысит позицию страны в международной логистической системе и расширит потенциал транспортно-логистической сферы.