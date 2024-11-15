В Актау начали строить казахстанско-китайский контейнерный хаб

Транспорт
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Венера Баталова
корреспондент

В ноябре этого года в Мангистауской области началось строительство первого контейнерного хаба на побережье Каспийского моря, который увеличит пропускную способность порта Актау до 240 тыс ДФЭ в год, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проект реализуется портом Ляньюньган совместно с Актауским морским торговым портом.

Реализация хаба позволит увеличить транспортировку контейнеров в Транскаспийском направлении через Азербайджан, Грузию, Турцию и переориентировать часть транзитных грузов, следующих из Китая в Европу.

В настоящее время ведутся работы по землеустройству. На объекте задействовано более 20 единиц спецтехники.

Отметим, что на сегодняшний день показатель по контейнерным перевозкам через морские порты увеличился на 84% и составил 58 тыс. ДФЭ, при этом рост контейнерных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) отмечается в 2,7 раза.

Завершить указанные работы планируется в середине 2025 года.

Данный проект повысит позицию страны в международной логистической системе и расширит потенциал транспортно-логистической сферы.

#Китай #транспорт #хаб #логистика

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