«Начинающий писатель будто корабль без руля и ветрил»

В начале декабря в Алматы планируется проведение крупного культурного мероприятия – Третьего Международного форума писателей и публицистов. Организатором и инициатором встречи литераторов является Международный казахский ПЕН-клуб. Наш собеседник – президент этого элитного писательского клуба, известный публицист Бигельды Габдуллин.

– Бигельды Кайрдосович, как нам известно, это не первое масштабное мероприятие, проводимое Казахским ПЕН-клубом под Вашим руководством. Хотелось бы знать, чем оно отличается от предыдущих?

– Да, это уже третий международный форум, который созывает Казахский ПЕН-клуб. Первый форум прошел в 2018 году и был посвящен вопросам современной литературы в изменяющемся мире.

Согласитесь, в последние десятилетия мир переживает колоссальные по масштабу и быстроте радикальные перемены. Вовлеченный в них современный человек неизбежно сталкивается с рядом вопросов, требующих безотлагательного ответа: что представляет собой общество, в котором он живет? Как осмыслить то, что происходит вокруг него? Куда движется мир? Как видит это современный писатель? Как защитить нацио­нальные интересы в процессе глобализации и можно ли избежать сам этот процесс?.. Тогда на эти трудные вопросы пытались найти ответы известные писатели двадцати крупнейших стран мира.

Второй Международный форум прошел под девизом «Открывая мир – открываясь миру. Проблемы художественного перевода и писательские контакты». Этот форум тоже собрал известных мастеров слова из многих стран.

В этом году наши взоры будут обращены к молодым писателям. Не случаен и девиз форума: «Слово – молодым, слово – о молодых». Ожидается приезд писателей из 11 государств.

– Чем же такая встреча может помочь молодым литераторам? Какие цели ставят организаторы?

– А цель такова и есть – помочь молодому писателю осознать свое место в обществе, поддержать его в профессиональном отношении. Уверен, что такие мероприятия сближают людей, молодые авторы больше узнают не только друг о друге, но и о процессах, происходящих в литературе других стран. Разговор, который состоится в рамках форума, будет способствовать глубокому осмыслению своего творчества, своей лаборатории, повышению профессио­нализма, упрочению серьезных взаимных контактов начинающих писателей. Также надеемся, что и у читателей появится больший интерес к творчеству пока неизвестных литераторов.

Признаться, сегодня им нелегко. И не будем здесь придираться к словам: мол, что это за птица «молодой литератор» и куда ей лететь? «Птица» эта известная, и определение это довольно устоявшееся. Если хотите, вся наша современная казахская культура молода и нова в том плане, что многое приходится начинать с нуля, многое заново доказывать и в первую очередь саму необходимость своего существования.

Хочется, чтобы форум прошел без пафоса и излишней торжест­венности, чтобы в нем было больше практической пользы для участников и гостей.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о программе предстоящего форума.

– Его работа начнется с пленарного заседания под названием «Поддержка молодых авторов: поиск, профессиональное развитие, продвижение». Участники прослушают несколько выступ­лений зарубежных гостей. Затем слово дадим молодым писателям.

Далее на творческих семинарах под руководством известных дея­телей литературы и культуры писатели-гости вместе с молодежью обсудят произведения начинающих авторов.

Во второй день работа по секциям продолжится. Также состоится заседание «круглого стола» на тему «Литературное образование: проб­лемы, решения, рекомендации». А на финальном заседании выступят руководители семинаров, будут подведены итоги, названы лучшие работы и имена их авторов.

Ну а третий день посвятим знакомству с нашим замечательным городом – Алматы.

– Отличный план! Хочется надеяться, что задуманный конструктивный разговор состоится. Бигельды Кайрдосович, в связи с тематикой форума возникает и такой вопрос: насколько вос­требована и престижна сегодня писательская стезя? Какие проблемы существуют у тех, кто хочет всерьез заниматься литературным творчеством?

– Проблем на самом деле дос­таточно много. И первая – как бы парадоксально это ни звучало – отсутствие достаточного времени для творчества.

Основная «помеха» кроется, конечно же, в самом творце. Для многих молодых авторов, к сожалению, писательство не является основной профессией, так как еще надо зарабатывать на хлеб насущный. Литературная деятельность идет рядом, параллельно, в качестве «хобби». И тут должна быть огромная внутренняя мотивация, чтобы собраться, мобилизовать творческие силы.

Другой важной проблемой молодого писателя является отсутствие жизненного багажа, объективной оценки своих способностей.

Кто-то долго не может осознать, что писательство – это и есть главное призвание. Другие, выпустив первую книжку, получив хорошие отзывы в СМИ, начинают принимать мираж за предназначение. Так золотое время тратится впустую.

Будем помнить, что писательство – это и богатая судьба самого творца, что это насыщенная биография, знание жизни. Надо уметь не только учиться у жизни, но и уметь наблюдать, анализировать, сравнивать, думать. Ведь хорошо пишет не тот, кто «хорошо пишет», а тот, кто «хорошо думает». Без знаний, опыта, сильной воли молодого писателя может засосать социальная и культурная инерция потребительства.

Сегодняшний мир иной, чем во времена Мухтара Ауэзова или писателей-историков 70–80-х годов прошлого века. Безвременье конца ХХ и начала XXI века ретушировало любые проявления активной жизни. Писатель должен чувствовать пульс времени. А молодые люди как бы находятся в герметичном сосуде, куда редко проникают свет настоящей жизни.

Еще одна проблема – это легкомысленное отношение к писательству. Писательство – это тяжкий труд. Это судьба, это бремя, это наличие богатого житейского материала. Надо обладать не только талантом, но и уметь работать.

Литература – прежде всего ­Слово! Плюс большая идея. Это вкупе дает результат. На мой взгляд, молодые писатели во многом напоминают корабль, который вышел на просторы безбрежного океана без руля и ветрил.

– Вы назвали немало проблем, которые стоят перед всеми молодыми писателями. А есть ли трудности у самого Казахского ПЕН-клуба?

– Спасибо за вопрос. Честно говоря, мне не хотелось об этом говорить. Но раз спросили – отвечу!

Скоро будет десять лет, как меня избрали президентом этой общественной организации. И за эти десять лет Казахский ПЕН-клуб не получил в качестве помощи ни одного тенге из государственной казны.

Хотя за эти годы ПЕН-клуб проделал колоссальную работу по пропаганде казахской литературы за рубежом. Могу с гордостью сказать, что мне удалось организовать художественный перевод и издать в США и Англии книги классиков отечественной литературы и наших современников. Это Абай, Мухтар Ауэзов, Мукагали, Абиш Кекилбаев, Олжас Сулейменов, Бердибек Сокпакбаев, Сакен Жунусов, Саин Муратбеков, Оралхан Бокеев, Герольд Бельгер, Смагул Елубай, Улыкбек Есдаулет, Серик Аксункарулы и другие.

Но как же надоело ходить с протянутой рукой и искать спонсорские средства ради государственных дел! Даже предстоящий Международный форум писателей и публицистов приходится проводить за свой счет. Акимат Алматы обещает погасить мои расходы лишь в декабре, после проведения мероприятия. Меня интересует, почему от таких мероприятий, которые приносят страновой пиар, пропагандируют лучшие достижения нашей литературы, открещивается Министерство культуры и спорта?..

Словом, проблем у клуба хватает!

В заключение хочу поделиться и хорошей новостью. К концу года мы выпустим в Англии выдающиеся произведения казахской прозы – «Тяжкие времена» Кажигали Муханбеткалиева и «Кедры высокие» Калихана Искакова.

– Разрешите пожелать Казахскому ПЕН-клубу преодолеть все трудности, успешно провес­ти намечаемое международное мероприятие и стать инициа­тором новых интерес­ных и важных культурных проектов.