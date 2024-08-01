Над хвойными лесами нависла угроза

Нынешний год дал серь­езный повод для беспокойства: в сосновых лесах выявлен стремительно размножающийся пилильщик-ткач, обгрызающий хвою. Очаги этого вредителя обнаружены в лесных массивах на склонах Заилийского Алатау.

Ситуация не осталась без внимания ученых Казахского НИИ защиты и карантина растений им. Ж. Жиембаева. Как отметил заведующий отделом биологической защиты растений кандидат биологических наук Нуржан Мухамадиев, в настоящее время нашим лесам угрожают не только негативные антропогенные, но и некоторые природные биологические факторы. К примеру, эпифитотии (массовая инфекционная заболеваемость растений), а также вспышки широкомасштабного распространения опасных и карантинных насекомых-вредителей.

Иногда их нашествие может поставить под угрозу существование целых лесных массивов. В этой связи появилась необходимость поднять на более высокий научно-методический уровень лесопатологический мониторинг и именно по его результатам проводить лесозащитные мероприятия и прогнозирование.

Ветровалы и пожары, произошедшие в 2011 году в ущелье Медеу, на горе Мохнатка в Иле-Алатауском национальном природном парке привели к стремительному размножению стволовых вредителей и формированию долго не затухающих очагов короедов и усачей. Ситуация обернулась серьезной проблемой, так как насекомые стали распространяться и на территории прилегающих здоровых зеленых хвойных лесов.

Сохранение горных лесов – эндемичного и уязвимого вида в зоне Заилийского Алатау – актуальная задача не только для Казахстана, но и всего мирового сообщества. С целью изучения ситуации сотрудниками института ранее были проведены здесь лесопатологические обследования горной лесной растительнос­ти. Особое внимание уделялось местам, где случались пожары или образовывались буреломы. В период исследования было выявлено 17 видов семейства короедов.

Начиная с 2022 года и по нас­тоящее время в горных лесах быстро размножается опасное насекомое-вредитель – пилильщик-ткач, грызущий хвою. Это один из самых распространенных вредителей сосны.

Отмеченные массовые вспышки распространения звездчатого и красноголового пилильщика-ткача очень опасны, их следствием, как правило, становится уничтожение сосновых лесопосадок на больших территориях. Хвойные породы могут выдерживать двух- или трехкратное объедание хвои, далее на пораженные деревья нападают стволовые вредители, которые и довершают их гибель.

Во время вспышек массового размножения численность пилильщика-ткача может достигать очень высоких значений и приводить к оголению крон. При этом способность данного насекомого-вредителя впадать в длительную диапаузу, продолжающуюся иногда до семи и более лет, ведет к формированию хронических очагов, в которых высокая численность насекомого обеспечивает сильную дефолиацию крон (объедание хвои) в течение нескольких лет подряд.

Проведение мероприятий по локализации и ликвидации очагов пилильщика-ткача сопряжено с определенными труднос­тями. Это связано с продолжительным периодом лёта взрослых особей и длительным временным отрезком нанесения личинками повреждений кронам. Ежегодно активируется только часть популя­ции, тогда как определенная ее часть может оставаться в состоянии диапаузы.

Все это делает крайне важным получение максимально точных и полных сведений о чис­ленности и состоянии популя­ций этого насекомого-вредителя на каждом лесном участке, где отмечена повышенная его численность. Получить такие сведения возможно только в результате проведения рекогносцировочных и детальных лесопатологических обсле­дований.

Как отметил Нуржан Мухамадиев, при обследовании наблюдались очаги пилильщика-ткача, которые носят хронический характер, – жучок может несколько раз наносить повреждения кронам. Поэтому для расчета достоверной возможной угрозы объедания сосен необходимо знать их состояние на каждом конкретном участке.

Анализируя экологические и биологические особенности исследуемого вида вредителя, степень повреждения деревьев в очагах его распространения, специалисты сделали соответствующие выводы.

Очаги массового размножения этого насекомого-вредителя возникают в сосновых насаждениях преимущественно искусственного, но возможно также и естественного происхождения в возрасте от 12 до 80 лет. Случаи массового размножения носят затяжной характер и, как правило, длятся по 5–6 лет и больше.

За последние три года наблюдалось увеличение численности звездчатого и красноголового пилильщика-ткача.

В последние годы в лесах Казахстана наблюдаются случаи массового размножения и других насекомых-вредителей. Так, в процессе мониторинга состоя­ния зеленых насаждений юга и юго-востока Казахстана выявлены такие инвазивные виды вредителей леса, как мраморный клоп, ильмовый пилильщик-зигзаг, ильмовый листоед, дубовый минирующий пилильщик, охридский минер, хвойная и арчовая златка.

Златка считается серьезным вредителем всех кипарисовых насаждений. Видимые симптомы его присутствия – усыхание деревьев.

Институт защиты растений рекомендует применение био­логических методов борьбы с вредителями, которые имеют преимущества перед химическими: они не загрязняют окружающую среду, не оказывают отрицательного влия­ния на человека, растения и лесной биоценоз, в течение долгого времени сдерживают рост численности вредных организмов.

Биологические методы защиты леса являются одним из экологичных методов борьбы, основанной на использовании существующих в природе антагонистических межвидовых взаимоотношений между группами живых организмов.

Против вредных насекомых используются другие живые организмы. Их называют агентами биологической борьбы. В результате применения этих агентов удается уменьшить плотность популяции вредителей и возбудителей болезней и тем самым снизить их вредоносность. В национальных парках, на особо охраняемых территориях применение опасных химических препаратов недопустимо.