Надежное ядро отрасли

Сегодня именно «Волковгеология» – в советские времена глубоко засекреченная компания – обеспечивает геологическое сопровождение всех видов деятельности НАК – от поиска и разведки урановых месторождений до их ввода в промышленную эксплуатацию. В настоящее время свыше 70% национальных ресурсов урана выявлено АО «Волковгеология», а из них 85% – для добычи способом подземного выщелачивания. При этом компания является главным куратором и исполнителем работ по оценке радиоэкологической обстановки на территории Казахстана по линии Министерства охраны окружающей среды.

Двуединая задача

Таким образом, перед юбиляром поставлена непростая двуединая задача: наращивание производственной деятельности не в ущерб обществу и экологии. Задача продиктована растущим спросом мирового рынка на эту продукцию – с одной стороны. И высоким требованием общества к обеспечению радиационной безопасности при ведении производственной деятельности – с другой стороны. При этом последние десятилетия второе требование стало приоритетным, обусловливающим основную деятельность. Поэтому не случайно сегодня преамбулой компании следует считать публично принятое официальное обязательство: «Руководство АО «Волковгеология» берет на себя ответственность за реализацию экологической политики, обеспечение доступности для общественности, намерено неукоснительно следовать ее целям и призывает к этому каждого работника предприятия. Приоритетными задачами общества являются обеспечение безопасных условий труда, защиты здоровья производственного персонала и населения, проживающего в районах деятельности филиалов, а также сохранение благоприятной окружающей природной среды». Взятые обязательства подкрепляются делом: так, выполненные в последние годы радиоэкологические исследования охватили две трети площади страны, где проживает 82% населения.

Путь, пройденный компанией, – от абсолютно засекреченного в советский период предприятия до публичной, работающей под надзором контролирующих органов – вплоть до МАГАТЭ и общественного ока, – в наши дни во многом отражает и перемены, происшедшие в самой общественной ментальности. Государственный, общественный, международный контроль за соблюдением всех международных норм и требований позволили и компании, и АО «НАК «Казатомпром», и в целом атомной отрасли республики войти в число мировых лидеров. В частности, по такому показателю, как разведанные запасы и добыча урана. Известно, что если компания или страна на мировом рынке занимают долю в 2%, то они уже считаются его серьезным участником. Если доля на мировом рынке составляет 15% (уровень производства урана РК в 2009 году от мирового объема, по данным World Nuclear Association) и безусловное первое место Казахстана по разведанным запасам, то такое положение можно рассматривать на рынке как существенное.

Сохранить мировое лидерство

Производственный рывок НАК «Казатомпром» пришелся на последнее десятилетие, когда ежегодный объем производства урана неуклонно рос – с 795 тонн до 20 тыс. тонн. Предполагаемый годовой уровень добычи ближайших лет оценивается в 25 тыс. тонн урана. При этом чистая прибыль АО начиная с 2005 года возросла в 100 раз и составила по итогам 2012 года 3,317 млрд. тенге.

АО «НАК «Казатомпром» и, соответственно, АО «Волковгеология» заявляют о намерении сохранить свои лидерские позиции и темпы в дальнейшем.

– За намерением стоит большая работа, – подчеркивает в интервью нашей газете председатель правления АО «Волковгеология» Сергей Сушко. – По заданию НАК нами разработана Комплексная программа развития минерально-сырьевой базы урана на 2007–2030 годы, в которой представлены перспективы и основные направления ее развития. В частности, она предусматривает поисковые и поисково-оценочные работы на выделенных перспективных площадях. Общая стоимость этой программы утверждена в сумме 44 млн. долларов. Для понимания: себестоимость составит 34 цента на 1 кг урана в недрах. В случае выполнения программы в полном объеме ожидаемый прирост ресурсов урана составит 130 тыс. тонн. В компании отмечают, что технический, кадровый и ресурсный потенциал позволяют реализовывать эти замыслы поэтапно, в рабочем порядке. Поскольку, несмотря на непростые времена, пережитые трудности, переосмысление обществом отношения к самой атомной промышленности, компании удалось сохранить и нарастить свой потенциал. В процессе реализации программы был установлен темп: ежегодно производительность на буровых работах возрастает на 10–12%, а показатель разведочного и технологического бурения для нужд добывающих предприятий «Казатомпрома» ежегодно превышает 3 млн. погонных метров.

Нынешняя минерально-сырьевая база уранодобывающей промышленности республики оценивается более чем в 1,6 млн. тонн. Ее основные контуры были обозначены благодаря эффективной деятельности компании «Волковгеология», которая разведала, открыла свыше 40 месторождений урана. Для этого было пробурено в общей сложности свыше 26 млн. погонных метров скважин.

В настоящее время основу производственной базы АО образуют 19 крупных и уникальных месторождений урана, выявленные геологами АО «Волковгеология» в Южном Казахстане. Как поясняет Сергей Сушко, они пригодны для отработки высокорентабельным способом подземного выщелачивания.

Тайна третьего элемента

…История создания компании, как и многое в советское послевоенное время, имеет политическую подоплеку. Состязание двух идеологических систем, недавний на тот момент опыт войны и непрерывное ощущение жизни во вражеском окружении заставляли руководство СССР искать новейшие системы защиты. Как бы сейчас сказали, адекватные имевшимся или кажущимся вызовам. Поэтому еще в 1944 году Государственный комитет обороны СССР обязал все геологические организации в срочном порядке начать поиск радиоактивных руд. После американского атомного бомбардировочного дубля японских городов Хиросима и Нагасаки вполне логичным выглядел ответ руководства СССР, которое создало в октябре 1945 года Первое главное геологоразведочное управление, на которое было возложено руководство геолого-поисковыми и разведочными работами по урану. В развитие этой госполитики приказом Министерства геологии СССР № 173 от 29 октября 1947 года была образована разведочная экспедиция «Волковгеология», которая начала работать в 1948 году.

С этого времени экспедиция и ведет свое летоисчисление. На нее были возложены обязанности по поиску и разведке урановых руд на территории Казахстана. Ее девизом с самого начала и несколько десятилетий подряд была фраза «Мы куем ядерную мощь страны!». Впрочем, лозунг был «для внутреннего пользования», засекречен, как и род деятельности экспедиции. Ветераны вспоминают, что слово «уран» произносить вслух было запрещено. Его называли просто «третьим элементом». Да и само название «Волковгеология» должно было сбивать врагов с толку. Трактовок названия было несколько: от имени геолога Волкова до обычного серого хищника – волка, который, в отличие от мифического Волкова, не раз попадался на пути геологов. Иными словами, это был такой же конспиративный трюк, как и с названием Байконура: дабы отвлечь внимание от космодрома, который строился близ Тюра-Тама, ему дали название совсем другого поселка. Что поделаешь, это – характеристика того времени.

Там, где геологи прошли

Экспедиция не мешкая приступила к делу. С 1948 по 1953 год она вела ревизионные работы на известных месторождениях различных полезных ископаемых, одновременно шла разработка методики проведения аэрорадиометрических и пешеходных гамма-поисков. Формировалась и система массовых поисков. В это же время были выполнены значительные объемы аэропоисков в Северном Казахстане, выявлено, разведано и сдано в эксплуатацию Курдайское месторождение – первое промышленное гидротермальное месторождение в республике.

На втором этапе – с 1953 по 1957 год – был выявлен ряд месторождений в Северном Казахстане, открыто месторождение Бота-бурум в Южном Казахстане.

На западе были выявлены и разведаны месторождения, объединенные в Мангис­тауский рудный район.

– Выявленные и постоянно наращиваемые запасы урана месторождений Северо-Казахстанской урановой провинции и Мангистауского рудного района послужили надежной основой для строительства передовых промышленных предприятий – Кыргызского горнорудного, Целинного горно-химического и Прикаспийского горно-металлургических комбинатов – и их дальнейшей успешной деятельности, – рассказывает Сергей Михайлович. – Тогда в кратчайшие сроки была выполнена важная государственная задача: создана надежная минерально-сырьевая база урана для обеспечения оборонной промышленности.

С 1957 по 1968 год шло наращивание запасов урана, были выявлены месторождения в Илийской, Шу-Сарысуской, Сырдарьинской впадинах Южного Казахстана. На следующем важном этапе, который продолжался до 1986 года, произошло резкое увеличение объемов поискового и разведочного бурения, были установлены крупные масштабы урано-угольных месторождений в Илийской впадине. А успешное извлечение урана из недр способом подземного выщелачивания на разведанном Волковской экспедицией месторождении Уванас открыло возможность освоения месторождений с бедными рудами в сложных гидрогеологических, инженерно-геологических условиях.

С 1987 года начался период конверсионных работ. В этот период были открыты новый Куйган-Майбулакский медно-рудный район в Южном Прибалхашье, выявлены и оценены перспективные полиметаллические, медные, золотые рудные объекты в Шу-Илийском и Кендыктасском районах.

Несмотря на трудности первой половины 90-х годов, компания продолжала свою деятельность, занималась подготовкой месторождений к промышленной эксплуатации с применением технологического бурения и полевых опытных работ. В это время велась разведка месторождений Куйган-Майбулакской группы медных месторождений, оценка золоторудных объектов. Тогда же начались активные радиоэкологические исследования, работы по оценке воздействия на окружающую среду уранодобывающих предприятий.

– В трудных условиях переходного периода руководство предприятия «Волковгеология» сумело сохранить геологоразведочный и производственно-технический потенциал, – подчеркивает С. Сушко. – А начиная с 1997 года «Волковгеология» – полноправный участник становления вертикально-интегрированной компании с полным ядерно-топливным циклом – НАК «Казатомпром». В этот период была проведена доразведка и подготовка к промышленной эксплуатации ряда новых рудных объектов, на базе которых развернуто строительство новых горнодобывающих предприятий. В целом выявленные АО «Волковгеология» месторождения определили становление пяти урановых провинций: Бетпакдала-Шу-Или-Кендыктасской, Северо-Казахстанской (совместно с предприятием «Степгеология»), Шу-Сарысуской, Сырдарьинской (совместно с предприятием «Краснохолмскгеология»), Илийской. Выявлено, оценено и разведано 40 месторождений, в том числе переданы для промышленного освоения 22 из них. Именно геологи «Волковгеологии» выполнили на новом уровне прогнозную оценку ураноносности территории, выделили перспективные площади для поиска месторождений, разработали программу поисково-разведочных работ на уран до 2030 года.

С момента создания компания несколько раз меняла организационно-правовую форму: в 1979 году Волковская экспедиция была переведена в ранг производственного объединения «Волковгеология». В 1992 году преобразована в ОАО «Волковгеология» в составе предприятия «КАТЭП», а с 2003 года – в АО «Волковгеология» в составе НАК «Казатомпром». Наивысшая эффективность работ была достигнута благодаря совместной четко скоординированной деятельности подразделений АО «Волковгеология», научных институтов, территориальных геологических управлений, добычных и перерабатывающих предприятий, подчеркивает глава АО.

За тех, кто в экспедиции!

Уран – тяжелый металл. Для многих – страшный. Но для некоторых – чрезвычайно интересный и полезный. Настолько важный, что с ним связывают и свою профессиональную деятельность, и, фактически, свою судьбу. Только в АО «Волковгеология» таковых – более трех тысяч человек. Это люди разных поколений. Как бы удивительно это ни звучало, но и сегодня десятки молодых людей ежегодно приходят в отрасль. Идет молодежь и в «Волковгеологию», принимая устав компании и поддерживая традиции, заложенные первыми «волками», начавшими поиск урана в Казахстане. Они прекрасно понимают, сколь непростой путь выбирают, они знают, сколь самоотверженны были их предшественники. Об этом свидетельствует и наградной лист компании: врученный экспедиции в свое время орден Трудового Красного Знамени, девятикратное присуждение всесоюзного переходящего Красного знамени, десятки специалистов, награжденных высшими государственными премиями, орденами, медалями, более полусотни геологов, заслуживших звание «Первооткрыватель месторождений полезных ископаемых».

А в «Волковгеологии» и сегодня стремятся поддерживать высокий профессиональный уровень коллектива, на что нацелены программы подготовки специалистов, ежегодные гранты, именные стипендии, партнерские отношения с отечественными и зарубежными вузами.

– Для того чтобы удержать лидирующее положение в сфере геологических услуг, необходимо не только готовить кадры для работы в экспедициях, но и возрождать и укреплять научный потенциал предприятия, – подчеркивает С. Сушко. – Высокие темпы роста объемов работ актуализировали задачу подготовки кадров. Поэтому мы создали в структуре АО собственный учебный пункт для обучения и подготовки квалифицированных рабочих. В целом по компании ежегодно более 100 специалистов проходят различные курсы. Такой подход позволяет нам полностью решить кадровый вопрос. Разные поколения специалистов АО «Волковгеология» – каждое в свое время – активно и самоотверженно участвовали в развитии урановой сырьевой базы, урановой геологии Казахстана. И глядя на молодое поколение специалистов, вобравших традиции 65-летней компании, мы верим в ее успешное будущее.

Алевтина ДОНСКИХ, Алматы