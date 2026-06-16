МВФ оценил перспективы экономики Казахстана

Эксперты прогнозируют, что в этом году инфляция сохранится на уровне около 10 процентов

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Персонал Международного валютного фонда завершил визит в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВФ

С 3 по 12 июня в Казахстане с визитом находилась группа экспертов Международного валютного фонда под руководством Амины Лареш для обсуждения последних тенденций экономического развития, перспектив и приоритетов экономической политики.

«Экономический рост замедлился до умеренных значений в связи с сокращением объемов добычи нефти в результате чрезвычайной ситуации на КТК, при этом за первые 5 месяцев 2026 года реальный ВВП увеличился на 3,7 процента по сравнению с 6,5 процента в конце 2025 года. Устойчивые показатели в сфере услуг, транспорта, строительства и в обрабатывающих отраслях помогли компенсировать снижение добычи нефти в начале 2026 года. Согласно прогнозу миссии МВФ, экономический рост в 2026 году составит примерно 4,6 процента, по мере того как повышение цен на нефть будет уравновешивать стабилизацию добычи нефти, замедление роста кредитования домохозяйств и продолжающуюся консолидацию бюджета», – заявила Амина Лареш.

Учитывая, что инфляция все еще существенно превышает целевой ориентир, следует придерживаться жесткого курса денежно-кредитной политики до тех пор, пока инфляция не начнет уверенно приближаться к достижению целевого показателя в 5 процентов.

После снижения инфляции с 12,9 процента в сентябре 2025 года до 10,4 процента в мае 2026 года и ужесточения ликвидности Национальный банк Казахстана (НБК) в июне 2026 года снизил базовую процентную ставку на 100 базисных пунктов.

Прогнозируется, что в этом году инфляция сохранится на уровне около 10 процентов, а инфляционные ожидания будут оставаться слабо зафиксированными.

На фоне внешнего давления на цены, активизации квазифискальной деятельности и финансирования капитальных расходов во втором полугодии, а также продолжения корректировок тарифов на коммунальные услуги возникают риски повышения инфляции.

Планируемые меры по снижению избыточной ликвидности, включая повышение резервных требований и увеличение объема эмиссии от НБК, играют важную роль в постепенном снижении инфляционного давления и должны быть поддержаны за счет более жесткого подхода к проведению квазифискальных операций во избежание перегрева экономики.

В случае прекращения планомерного снижения инфляции НБК следует быть готовым к ужесточению денежно-кредитной политики.

Как ожидается, повышение цен на нефть и проведение налоговых реформ будут способствовать улучшению сальдо бюджета и платежного баланса. В 2026 году прогнозируется дальнейшее снижение ненефтяного дефицита бюджета, благодаря внедрению нового налогового кодекса и поддержанию консервативного уровня расходов.

Усилия по расширению налоговой базы, укреплению администрирования доходов путем цифровизации и сокращение льгот являются шагом в верном направлении и должны поддержать консолидацию бюджета.

Как ожидается, счет текущих операций, сведенный с дефицитом в размере 4,1 процента ВВП в 2025 году, сменится небольшим профицитом в 2026 году, по мере того как увеличение экспорта будет компенсировать спрос на импорт, связанный с государственными инвестициями. Международные резервы находятся на достаточном уровне и обеспечивают покрытие импорта в течение почти 10 месяцев.

В банковском секторе сохраняется устойчивость, при этом отмечается достаточный уровень капитализации, ликвидности и рентабельности в целом. Усиление пруденциальных мер, включая введение отраслевого контрциклического буфера капитала в отношении кредитования физических лиц вкупе с прочими мерами способствовало снижению до умеренных значений роста потребительского кредитования.

Показатель необслуживаемых кредитов находится на низкой отметке, а созданные под них резервы достаточны, при этом официальные органы тщательно отслеживают качество активов.

В рамках реформирования финансового сектора в новом Законе «О банках и банковской деятельности» предусмотрены изменения в системе урегулирования проблемных банков. Постоянный мониторинг факторов уязвимости, наряду с проводимой жесткой макропруденциальной политикой, будет играть важную роль в сдерживании рисков, угрожающих финансовой стабильности.

Риски для прогноза в целом сбалансированы. Усиление внутреннего спроса или повышение цен на импорт может вновь спровоцировать всплеск инфляции и еще более ослабить фиксацию инфляционных ожиданий.

Глобальная неопределенность и ужесточение финансовых условий могут затормозить приток инвестиций, а возможные сбои в работе системы Каспийского трубопроводного консорциума могут повлечь за собой риски снижения экономического роста.

Что касается положительных факторов, то сохранение высоких цен на нефть — при условии осмотрительного подхода к использованию их влияния — наряду с эффективной реализацией Программы совместных действий и проведением хорошо спланированных реформ тарифов на коммунальные услуги, может способствовать укреплению бюджетных и внешних буферных резервов и фиксации инфляционных ожиданий.

Казахстан может усилить борьбу с инфляцией и повысить потенциал экономического роста путем улучшения набора мер макроэкономической политики и продвижения более глубоких структурных реформ. К приоритетным направлениям реформ, которые направлены на повышение производительности, относятся сокращение участия государства экономике, наращивание частных инвестиций, углубление рынков капитала и модернизация кадровой, материальной и цифровой инфраструктуры.

Укрепление бюджетной и квазифискальной дисциплины, повышение эффективности государственных расходов, в том числе благодаря внедрению цифрового тенге, который обеспечит отслеживание в реальном времени и целевое использование ресурсов бюджета и Национального фонда,а также усиление динамичности частного сектора будут способствовать сдерживанию инфляции и поддержанию более прочного, диверсифицированного долгосрочного роста экономики.

Группа экспертов МВФ выражает признательность официальным органам и другим коллегам за сотрудничество и гостеприимство, добавили в фонде.