Президенту доложили о реализации Указа «О мерах по либерализации экономики»

Президент,Экономика

Глава государства принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марата Омарова

Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя агентства о ходе реализации Указа «О мерах по либерализации экономики», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Марат Омаров доложил Президенту, что во исполнение данного указа продолжается системная работа по сокращению квазигосударственного сектора и развитию конкуренции. 

При непосредственном участии Национального офиса по приватизации утвержден План оптимизации субъектов квазигосударственного сектора и объектов государственной собственности на 2026-2030 годы. Совокупный доход активов, передаваемых в конкурентную среду, составляет 3,4 трлн тенге.

Отдельное внимание было уделено результатам реформы системы государственных закупок. Принимаемые меры позволили снизить долю закупок из одного источника с 39% до 24%. Благодаря этому объем конкурентных закупок увеличился до 6,2 – 8,1 трлн тенге в рамках общих бюджетов.

Также глава АЗРК проинформировал о мерах по устранению барьеров, препятствующих входу субъектов бизнеса на товарные рынки, исключению непродуктивных посредников на ключевых рынках, а также о выработке новых подходов к регулированию цифровой экономики; рассказал о работе над шестым пакетом законодательных поправок в сфере защиты и развития конкуренции.

Законопроект предусматривает реализацию семи системных направлений, ориентированных на повышение эффективности конкурентной политики, усиление контроля на монополизированных рынках, совершенствование антимонопольного регулирования и дальнейшее сокращение государственного участия в экономике.

По итогам встречи Президент дал председателю Агентства ряд поручений.
 

#Токаев #экономика #АЗРК #либерализация

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