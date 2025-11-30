Фото из личного архива Надира Шафиева

- Надир Юсифович, какие из элементов парламентской реформы, обозначенные президентом Токаевым, Вы считаете наиболее значимыми? Усилит ли однопалатный Парламент исполнительную власть?

- Однопалатных парламентов в мире достаточно большое количество, они действуют во многих развитых демократических государствах. Поэтому говорить о том, что такой парламент усилит исполнительную власть в Казахстане, я думаю, неверно. Одним из факторов, опровергающих эту мысль, является тот факт, что господин Токаев сразу отметил: будет отменена президентская квота на парламентских выборах. То есть исполнительная власть отказывается от возможности назначать, условно говоря, своих представителей в прламент. Получается, что выборы станут ещё более демократичными, и во время этих выборов непосредственно народ Казахстана будет решать, кто будет представлять его интересы в парламенте и кто будет принимать необходимые законодательные акты. А это серьёзно говорит о том, что парламентская власть станет ещё более независимой, что, повторюсь, является атрибутом истинной демократии, когда основные ветви власти являются независимыми друг от друга. И в этом плане, я думаю, это не просто не усилит исполнительную власть – это усилит демократические устои в Казахстане, укрепит государственное устройство и, на мой взгляд, поспособствует развитию республики в целом.

- Глава государства подчеркнул, что в законодательный орган должны прийти по-настоящему квалифицированные и опытные специалисты. По Вашему мнению, в каком направлении следует двигаться Казахстану для того, чтобы создать профессиональный парламент?

- Господин Токаев отмечает, что основной целью является создание профессионального парламента, и это неудивительно. Ведь создание независимого и профессионального парламента – это один из ключевых элементов построения демократического государства. Почему именно независимого? Ответ очевиден. В основе демократии лежит принцип разделения властей: существует законодательная, исполнительная и судебная власть, и каждая из них должна быть независимой от других. Это – фундамент демократической системы. С другой стороны, каждый представитель своей ветви власти должен быть профессионалом. Так же как исполнительная власть, осуществляющая функции управления, надзора, проведения экономических и политических реформ, профессиональной должна быть и судебная власть, где судьи выносят решения на основе законов. И здесь важно подчеркнуть: на основе законов, которые принимает парламент и утверждает президент. А если парламент принимает законы, определяющие судьбу государственного управления и внутригосударственных отношений, то, безусловно, эти законы должны приниматься профессионалами – людьми, хорошо разбирающимися в экономике страны, мировом опыте, праве, и владеющими актуальной ситуацией. Для этого и требуется высокий уровень профессионализма. В этом плане это огромный шаг вперёд, и, на мой взгляд, господин Токаев очень точно формулирует цель – создание профессионального парламента. Это не просто одна из ветвей власти, а ключевой институт и основа законодательной базы страны. Ведь именно профессионалы будут разрабатывать эту законодательную базу, которая станет фундаментом для решений как исполнительной, так и судебной власти.

- Касым-Жомарт Токаев отметил, что акимы должны прислушиваться к мнениям граждан, однако делать это стоит взвешенно. Как Вы оцениваете данный подход?

- То, что Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость прислушиваться к предложениям и мнению граждан, безусловно, является положительным моментом и основой развития общества на демократических принципах. При этом отмечается, что важно здраво оценивать информацию и принимать взвешенные решения, а не идти на поводу у всех, особенно у тех, кто преследует сомнительные и даже провокационные цели. А разве может быть иначе? В любом демократическом обществе существуют силы и группы, которые преследуют цели, не совпадающие с государственными интересами и интересами народа. Эти группы могут лоббировать свои маргинальные интересы, а иногда даже интересы внешних сил. Поэтому каждый государственный орган и представитель власти должен быть настороже. Это нормальная практика для всех развитых демократий. То, что президент призывает местные власти учитывать этот факт, – вовсе не случайно. Это неспроста, ведь именно они, акимы, больше других – даже вышестоящих чиновников и самого главы государства – напрямую взаимодействуют с народом и представителями общества. Они получают первичную информацию и принимают решения именно на местах. Им предоставляются полномочия, и, насколько я понимаю, новая законодательная база предусматривает передачу им ещё больших полномочий. Уже сегодня их возможности достаточно широки. И в рамках этих полномочий крайне важно не забывать о государственных интересах, которые в демократическом государстве полностью совпадают с интересами народа и большинства, голосующего на выборах. Это очень значимый момент. Жёсткие предупреждения вовсе не следует воспринимать как сигнал усиления контроля над обществом. Напротив, это призыв к профессионализму управленческих структур, включая акимов местного уровня.

- Президент полагает, что на референдуме казахстанцы будут голосовать за новую Конституцию. Хотелось бы услышать Ваше мнение по этому поводу.

- Стоит отметить тот момент, что глава государства открыто говорит о том, что количество поправок в Основной закон может быть очень большим. И в этом плане он отмечает, что предстоящий референдум можно будет назвать фактическим голосованием за новую Конституцию. Он говорит об этом открыто – заметьте. И это очень важно. И то, что он идёт на это – тоже крайне значимо. Казахстан, как и все страны постсоветского пространства, является независимым государством уже почти 35 лет. И за это время сделан огромный скачок вперёд – от тоталитарного устройства к созданию демократических институтов власти. Причём стоит отметить, что в этом плане Казахстан является одним из лидеров, если не лидером, всего постсоветского пространства в создании демократических институтов и демократического общества. А ведь это основывается не только на управленческих принципах и непосредственно принятых решениях, но и на законодательной базе, основой которой является Конституция страны.

В этом плане тот уровень, которого достиг Казахстан, и тот уровень, который делает необходимым претворение в жизнь – принятие изменений законодательной базы, принятие новых законов, принятие новых поправок к Конституции, причём в большом количестве – он очень реален. И именно эти поправки дадут возможность всему обществу Казахстана развиваться по демократическому пути намного быстрее и успешнее, чем на данный момент. Хотя и на данный момент успехи колоссальные, я вам скажу. Стоит отметить, что это отвечает всем принципам и опыту мирового государственного строительства, где уже создавшаяся ситуация диктует свои условия по поводу принятия новых законодательных актов, в том числе поправок в Конституцию, которые необходимы для дальнейшего развития общества. И в этом плане, я думаю, что это очень своевременный и очень важный шаг. Теперь важно не только принятие новой Конституции, но и адаптация к ней всех структур власти. И это, в свою очередь, обеспечит ещё большее развитие демократических институтов в Казахстане.

Мне кажется, что после принятия этих поправок ваша республика станет своего рода флагманом на постсоветском пространстве на пути к демократическим реформам и к созданию, наконец, истинно демократического современного государства. Потому что стоит всё-таки откровенно сказать о том, что на постсоветском пространстве всё ещё говорится о строительстве демократического общества, и вполне возможно, что в ближайшем будущем Казахстан сможет заявить о том, что речь идёт уже о построенном демократическом обществе. Я очень надеюсь на это и искренне желаю казахстанскому государству и народу скорее добиться этого результата.