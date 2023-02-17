Наговорил на 30 тысяч тенге штрафа в прямом эфире павлодарский тиктокер

В Павлодарской области сельчанина оштрафовали за употребление бранной лексики в прямом эфире в социальной сети TikToк, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Скриншот с видео t.me/POLICE_of_KZ

Павлодарские полицейские выявили жителя села Новоямышево, который на своей странице в TikToк вел, сквернословя, прямой эфир.

«В отношении 24-летнего нарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи «Мелкое хулиганство». Материал рассмотрен в суде, сельчанин оштрафован на 10 МРП», – рассказал начальник отдела полиции Павлодарского района Дулат Токенов.

С начала года полицейские региона пресекли почти 140 фактов мелкого хулиганства.