Награда нашла Героя: алматинский школьник получил премию «Жақсы адам 2023»

В столице победителям премии «Жақсы адам 2023» вручили по миллиону тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/bilim_baskarmasi

На церемонии награждения премии «Жақсы Адам-2023», организованной телеканалом «Jibek Joly» чествовали казахстанцев, которые в сложных ситуациях проявили смелость, силу духа и мужество и стали ярким примером патриотизма для подрастающего поколения.

Главная цель проекта – поощрить казахстанцев за и героические поступки, совершенные из-за любви к родине. В число номинантов вошли социально активные граждане разных профессий и возрастов, которые отличаются самоотверженностью добротой и знаниями, чем ежедневно вносят большой вклад в развитие страны.

Одним из виновников торжества в этот вечер стал школьник из Алматинской области Акжол Герой, ставший знаменитым на всю страну после спасения пассажиров автобуса.

Юному победителю статуэтку и денежную премию в размере 1 млн тенге вручил председатель объединения «Национальный спорт» Исламбек Салжанов. Мальчик признался, что планирует потратить полученные средства на покупку машины для своей семьи.

Напомним, в ноябре подросток предотвратил столкновение неуправляемого рейсового автобуса со зданием и спас десятки людей от неминуемой гибели.