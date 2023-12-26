Награда нашла Героя: алматинский школьник получил премию «Жақсы адам 2023»

Культура и общество
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Аменова Дана
Корреспондент

В столице победителям премии «Жақсы адам 2023» вручили по миллиону тенге, передает корреспондент  Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/bilim_baskarmasi

На церемонии награждения премии «Жақсы Адам-2023», организованной телеканалом «Jibek Joly» чествовали казахстанцев, которые в сложных ситуациях проявили смелость, силу духа и мужество и стали ярким примером патриотизма для подрастающего поколения.

Главная цель проекта – поощрить казахстанцев за и героические поступки, совершенные из-за любви к родине. В число номинантов вошли социально активные граждане разных профессий и возрастов, которые отличаются самоотверженностью добротой и знаниями, чем ежедневно вносят большой вклад в развитие страны.

Одним из виновников торжества в этот вечер стал школьник из Алматинской области Акжол Герой, ставший знаменитым на всю страну после спасения пассажиров автобуса.

Юному победителю статуэтку и денежную премию в размере 1 млн тенге вручил председатель объединения «Национальный спорт» Исламбек Салжанов.  Мальчик признался, что планирует потратить полученные средства на покупку машины для своей семьи.

Напомним, в ноябре подросток предотвратил столкновение неуправляемого рейсового автобуса со зданием и спас десятки людей от неминуемой гибели. 

#школьник #награда #автобус #премия #спасение #пассажиры

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