Школьник с фамилией Герой остановил неуправляемый автобус с пассажирами в Алматинской области

Школьник в Алматинской области спас пассажиров автобуса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram управления образования региона

Фото: instagram.com/bilim_baskarmasi

Как поведали в управлении образования, Акжол Герой ехал на автобусе №219, как вдруг его водитель потерял сознание.

Подросток понял, что над его и жизнями всех пассажиров транспорта нависла угроза. Отважный мальчик, не раздумывая, рванул к рулю и вовремя нажал на тормоз. Благодаря школьнику с говорящей фамилией Герой удалось избежать трагедии.

Акжол Герой учится в 8 классе лицея №24 в Илийском районе, отметили в ведомстве.