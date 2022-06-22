Награда найдет героя: о подвиге казахстанца Акбия Ракова в разгар Великой Отечественной войны

Награда найдет героя

К 26 годам Акбий Раков совершил подвиг в разгар Великой Отечественной войны, достойный присвоения звания Героя Советского Союза. Познал тяготы фашистского концентрационного и советского исправительно-трудового лагерей. Чтобы прокормить семью, чистил скотные базы в родном селе. Справедливость должна восторжествовать ради памяти еще одного казахстанца.

Седьмого, восьмого, девятого октября 1943 года 183-я танковая бригада Десятого танкового корпуса выполняла приказ: прочно удерживать плацдарм на правом берегу Днепра. Противник несколько раз переходил в контратаки на этом участке, все они были отбиты с большими для него потерями.

Обстановка складывалась так, что воины корпуса двумя группами – с востока генерала Алексеева и с запада подполковника Ковалева – в районе Монастырек – Щучинки (южнее Ржищева) наносили удары по сходящимся направлениям с целью замкнуть плацдарм на правом берегу Днепра. В зоне отметки «172,6» враг превосходящими силами пытался сбросить группу Ковалева в Днепр с крутого берега. Атакуя, пьяные гитлеровцы орали: «Рус… буль-буль».

У командира 183-й танковой бригады Михаила Ковалева из пяти танков исправным на высоте был один – Акбия Ракова, именно ему было приказано помочь пехоте остановить немцев. Вырвавшись вперед, Т-34 стремительно ворвался в боевые порядки, огнем и гусеницами стал истреблять гитлеровцев. Немцы обратились в бегство, но танк продолжал преследовать их. Увлекшись боем, экипаж Ракова оторвался от пехоты на четыреста метров и был подожжен врагом. Пылающий танк более часа вел бой и истребил свыше ста немецких солдат и офицеров. Все поле за дорогой было усеяно трупами врагов.

«Пехотинцы с воодушевлением рассказывали о героическом под­виге товарища Ракова. Его танк сгорел. Люки закрыты, и судьба экипажа пока неизвестна. Танк в зоне обстрела, и подойти к нему нельзя», – так отчитался в своем донесении начальник политотдела 183-й танковой бригады Десятого танкового корпуса майор Воротников.

В том бою в пылающем танке заживо сгорел механик-водитель Виктор Жарков. Самого командира в танке не обнаружат. Видимо, поэтому в донесении на посмертное представление к награде, написанном карандашом на клочке бумаги, фамилии Ракова не оказалось. В журнале боевых действий 183-й танковой бригады значится, что А. К. Раков погиб смертью храбрых.

Вот выписки из списка безвозвратных потерь 398-й танковой бригады за время боевых действий с 20 июля по 12 октября 1943 года: «…13. Раков Акбий Канжулович, лейтенант, командир танка, член ВЛКСМ, 1923 года рождения, уроженец села Новоалексеевка Хобдинского района Актюбинской области, убит 12 октября 1943 года, похоронен в деревне Монастырек Ржищевского района Киевской области, брат – Борис Канжулович, командир танковой бригады капитан М. Новиков».

«За бои на Букринском плацдарме 43 воинам Десятого танкового корпуса было присвоено звание Героя Советского Союза. Я знаю этих героев, но прямо и честно скажу: подвиг Акбия Канжуловича – беспримерный. Он проявил исключительно героизм при форсировании Днепра», – утверждал полковник запаса Валерий Беценко. Ветеран войны преподавал тактику и военную историю в высшем общевойсковом командном училище имени Верховного Совета РСФСР в Моск­ве. Одновременно работал в Центральном архиве Министерства обороны в Подольском над материалами Десятого Днепропетровского танкового корпуса. Почти десять лет своей жизни он посвятил восстановлению правды о Ракове.

По его сведениям, о подвиге Акбия Ракова написано в пятом номере журнала «Студенческий меридиан» за 1987 год, в книге «Десятый танковый Днепропетровский» под редакцией генерал-лейтенанта И. А. Магонова, бывшего командира танкового батальона, в котором служил и совершил подвиг уроженец Хобдинского района. Книга издана в 1986 году «Воениздатом», авторы И. М. Кравченко, В. В. Бурков.

Военный историк Беценко в свое время материалы о подвиге А. К. Ракова направил в музей Великой Отечественной войны, в музей «Героическая оборона Букринского плацдарма» в Балыко-Щучинки. Он сообщил также, что подвиг казаха-интернационалиста увековечен в Украине и в Беларуси, в музее Десятой учебной танковой дивизии (бывший Десятый танковый корпус), в учебном центре Белорусского военного округа. О подвиге казахстанца он написал в Хобдинский райвоенкомат. Позже его письмо со схемой под­вига попало вдове бойца Клауре Мамаевне Баймуратовой. От нее он неожиданно для себя узнал дальнейшую судьбу Акбия: Раков не погиб в том бою.

Были истрачены все патроны и не осталось ни одного, чтобы застрелиться при приближении врага. Фашисты непрерывно обстреливали нейтральную полосу, где стоял подбитый танк, чтобы ночью проникнуть туда. Живым оказался только Акбий, тяжело раненный и обожженный. Приведя в чувство пленного, попытались выведать у него сведения о составе наших войск на плацдарме. Танкист молчал.

Он пережил все ужасы концлагеря, пытки, но выстоял – очень хотел вернуться на родину. Две первые попытки побега оказались неудачными из-за предателей. В третий раз вместе с другими непокорными смельчаками оказался на территории союзников, спасли французские партизаны. Но на родине его ожидал новый лагерь.

В 1945 году отправили в исправительно-трудовой лагерь восстанавливать шахты Донбасса. В 1946-м ему вдруг предоставили краткосрочный отпуск на родину, а в марте 1947-го, актированный по состоянию здоровья, вернулся домой окончательно, но не реабилитированный, потому не мог устроиться на работу. Ему, физически истощенному, доверяли только тяжелый труд – чистить скотные сараи.

Уже в больнице, умирая, он обратился к министру обороны СССР. Письмо прочли, разобрались во всем, его героизм подтвердился. Но было поздно – Акбий умер от ран в 1949 году. На тот момент ему не исполнилось и 26 лет.

– 9 октября 1943 года тоскливо стало, защемило сердце. На фронте я была с 1942 года и смерть видела, и зверства фашистов, но вот чтобы Акбий не вернулся с войны, как-то не могла себе представить. Не поверила даже тогда, когда получила известие из дома, что он погиб. Сердце подсказывало: жив он, но ему очень плохо. На фронт уходили вместе добровольцами. Переписывались. В сентябре 1943 года получила от Акбия последнее письмо, – вспоминала Клаура Баймуратова, вдова героя.

В годы Великой Отечественной войны ей довелось оказывать срочную медицинскую помощь летчикам-истребителям с «Як-7» и «Як-9». Но женщина не только их перевязывала, но и набивала патронами ленты авиационных пулеметов.

«Вы помните… «Судьба экипажа пока неизвестна», – было написано в политдонесении 9 октября 1943 года. Писавший словно бы надеялся, что смерть обошла героя. Время подтвердило эту веру, направленную через десятилетия к нам, сыновьям и внукам солдат Великой Отечественной. Верю в то, что мы свято выполним этот завет «Никто не забыт, ничто не забыто», – так завершает свою статью «Навечно в наших сердцах» студент Московского государственного историко-архивного института С. Коломенский. Она была опубликована в Хобдинской районной газете «Знамя труда» от 9 июля 1988 года. На одной странице вместе с публикацией «Кто он, Акбий Раков?» Валерия Беценко.

Пожелтевший номер этой газеты как дорогая реликвия хранится в семье Нуби Макенова. То, чего не успел добиться отец, пытается воплотить его сын Нуржигит, обратившийся за поддержкой в «Казахстанскую правду».

– Акбий Раков достоин звания Героя Советского Союза. В этом был уверен начальник политотдела 183-й танковой бригады майор Воротников. «Мне осталось жить немного, не хочу уходить с камнем на сердце. Нужно восстановить доброе имя Акбия, пусть восторжествует справедливость», повторял Воротников в свое время, – рассказывает Нуржигит Макенов.

Ему придает уверенности тот факт, что ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев своим указом за мужество и героизм, проявленные в Великой Отечественной войне, присвоил звание «Халық Қаһарманы» Тлеугали Абдыбекову, Александру Несмеянову и Ибраиму Сулейменову.

Следует добавить, что в конце 80-х минувшего века Совет ветеранов Десятого танкового корпуса и командование 10-й танковой дивизии (войсковая часть 22087) пытался ходатайствовать перед Президиумом Верховного Совета СССР о присвоении Героя Советского Союза Акбию Канжуловичу Ракову посмертно.

Настал день, когда справедливость должна быть восстановлена и в отношении танкиста, на долю которого выпали столь тяжелые испытания. Молодой боец с честью справился с ними, показав пример любви к Родине и высокого духа.