Награду за "лучший поступок" вручили полицейскому из Павлодара

Фото: Polisia.kz

Помощника дежурного дежурной части отдела полиции Иртышского района Павлодарской области Азамата Саянова наградили республиканской общественной премией “Халық тану”, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Казахстане впервые прошел конкурс на лучшего во всех сферах профессиональной и общественной деятельности.

Победителей определили путем народного голосования, а награды вручали в столице.

Лидером в номинации "лучший поступок" стал помощник дежурного дежурной части отдела полиции Иртышского района Павлодарской области Азамат Саянов.

5 октября Азамат спас на Иртыше 12-летнего Аспандияра и 11-летнего Куаныша.

Один из школьников оказался в опасной близости к обрыву и сорвался с него в реку, второй – бросился к нему на помощь. В итоге оба мальчика начали тонуть. Их зов услышал Азамат.

"В тот день я поехал встречать родственников с парома. И в какой-то миг услышал крики детей. Все произошло моментально. Не задумываясь, побежал к воде и прыгнул, детей вытаскивал по одному. После отвез их домой к родителям", – поделился воспоминаниями Азамат Саянов.

В органах внутренних дел парень работает с 2017 года. Он единственный сын в семье.