Награждены победители республиканского чемпионата по охоте с ловчими птицами

Культура,Столица
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Дана Аменова
корреспондент

Участие принимали лучшие құсбегі из 9 областей Казахстана

Фото: акимат Астаны

В селе Коксаек Толебийского района Туркестанской области завершился XVI республиканский чемпионат среди юношей и молодежи по охоте с ловчими птицами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

По данным городской администрации, несмотря на туманные и сложные погодные условия, участники вышли на состязания с хорошей подготовкой и показали свое мастерство.

Первый день соревнований прошел среди юниоров, в котором приняли участие 22 орла, 27 ястребов и 10 собак. Во второй день в соревнованиях среди молодежи приняли участие 22 орла, 21 ястреб и 9 собак.

В чемпионате страны приняли участие спортсмены из Астаны, которые стали призерами. Среди юниоров золото завоевал Ерасыл Серикбекулы со своим орлом. В состязаниях с ястребом он также вошел в тройку лидеров. В числе призеров оказался и астанчанин Диас Кунтуган.

Лучшие құсбегі из 9 областей страны (Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Жетысу, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Кызылординской, Улытау) и двух крупных городов (Астана, Алматы) прославили наше национальное искусство и определили сильнейшего, добавили в столичном акимате.

#чемпионат #победители #охота #птицы #құсбегі

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