Находившегося в международном розыске иностранца задержали в ВКО
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Гражданина подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере
В Усть-Каменогорске задержан иностранный гражданин, находившийся в международном розыске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
В апреле в одной из гостиниц Усть-Каменогорска задержали гражданина иностранного государства.
Было установлено, что с 1 февраля этого года мужчина находился в международном розыске по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере.
Задержанный помещен в изолятор временного содержания.
В настоящее время ведется работа по оформлению его экстрадиции в страну, инициировавшую розыск.