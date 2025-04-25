Гражданина подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере

Фото: Polisia.kz

В Усть-Каменогорске задержан иностранный гражданин, находившийся в международном розыске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

В апреле в одной из гостиниц Усть-Каменогорска задержали гражданина иностранного государства.

Было установлено, что с 1 февраля этого года мужчина находился в международном розыске по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Задержанный помещен в изолятор временного содержания.

В настоящее время ведется работа по оформлению его экстрадиции в страну, инициировавшую розыск.

