Находившегося в розыске 20 лет преступника задержали акмолинские полицейские

Мужчина скрывался на территории РФ, где создал семью и стал многодетными отцом.

Фото: Kazpravda.kz

Акмолинские полицейские установили местонахождение уголовного преступника, находившегося в розыске 20 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, все эти годы мужчина скрывался на территории РФ, сумел получить гражданство другого государства и создать семью.

На протяжении 20 лет он числился в розыске за совершение разбойного нападения в группе лиц. Тогда 27-летнему мужчине удалось скрыться от органов уголовного преследования и на долгое время «затеряться» на территории Ингушетии.

«Полиция не прекращала оперативно-розыскные мероприятия по установлению его местонахождения и, спустя 20 лет после совершения преступления, в городе Малгобек уголовный преступник был обнаружен. Оказалось, что у мужчины есть семья и четверо детей, но о преступлении, совершенном в Казахстане, он помнит, свою причастность не отрицал. Проводятся необходимые следственные процедуры», – рассказали в ДП.