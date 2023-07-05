Находившуюся в бегах экс-учредителя ТОО "Оператор РОП" задержали в Дубае
149
Разыскиваемая по делу Оператора РОП задержана в ОАЭ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по противодействию коррупции.
Антикоррупционная служба ранее объявляла в международный розыск бывшего учредителя ТОО «Оператор РОП» Ш. Муктарову, подозреваемую в хищении в особо крупном размере.
«Она задержана в городе Дубае и заключена под стражу уполномоченными органами Объединенных Арабских Эмиратов при содействии Интерпола.
Генеральная прокуратура Казахстана осуществляет ее экстрадицию, – заключили в Антикоре.
Напомним, 3 июля 2023 года в Астане осудили троих руководителей Оператора РОП за хищение 26,8 млрд тенге бюджетных средств.