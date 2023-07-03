Руководителей ТОО "Оператор РОП" и экс-вице-министра экологии осудили в Астане

Межрайонным судом по уголовным делам Астаны осуждены руководители ТОО "Оператор РОП" и бывший вице-министр экологии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда.

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"Судом установлено, что трое руководителей РОП, поочередно, начиная с 2016 года, при пособничестве вице-министра экологии (ранее председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭ РК), неоднократно совершали хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Хищение совершено путем необоснованных оплат услуг аффилированной кампании по утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств по завышенной стоимости. Общая сумма причиненного ущерба составила 26,8 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным суда, вице-министр экологии, злоупотребляя своими полномочиями, подписал незаконный приказ, которым ввел расширенные обязательства производителей и импортёров кабельно-проводниковой продукции, что повлекло ущерб в размере более 325 млн тенге.

"В этот же период руководители ТОО "Оператор РОП", при пособничестве экс-вице-министра, покушались похитить 180 млрд тенге, находящиеся на счету ТОО. Хищение осуждённые планировали совершить при строительстве аффилированной компанией шести мусоросжигающих заводов на территории Казахстана. Финансирование строительства осужденные необоснованно включили в мероприятия по реализации Инвестиционной политики на 2022 год. Также руководитель К. и учредитель М. (в розыске) ТОО, используя управленческие функции в коммерческой организации, злоупотребляя полномочиями, под видом получения дивидендов, совершили хищение бюджетных средств в размере 920 млн тенге", - рассказали в суде.

Отмечается, что вина осужденных доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями судебных экспертиз, специалистов и аудиторскими отчетами, которыми установлен размер причиненного ущерба в 28,2 млрд тенге.

Приговором суда К. (директор ТОО в период c 2016 по 2019 г.) признана виновной в совершении уголовных правонарушений и осуждена к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 10 лет.

К. (директор ТОО в период с 2019 по 2022 г.) признан виновным и осужден к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 10 лет.

П. также признан виновным и осужден к 7 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе.

Финансовый директор Т. признан виновным и осужден к двум годам лишения свободы. На основании пункта 1 статьи 3 Закона РК от 7 декабря 2021 года "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан", наказание ему сокращено наполовину и окончательно назначен 1 год лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет.

Президенту РК будет внесено представление о лишении осужденных К., П. и К. госнаград.

Гражданский иск удовлетворен на сумму 28,2 млрд тенге в пользу АО «Ж».

Также в доход государства конфисковано движимое и недвижимое имущество осужденных, добытое преступным путем, добавили в суде.

Отметим, две недели назад, на пленарном заседании депутат Мажилиса Ержан Бейсенбаев высказался по поводу того, что вместо ТОО "Оператор РОП" утильсбор теперь проводит фонд "Жасыл Даму". По его словам, беззаконие Оператора РОП продолжил фонд "Жасыл Даму".