Находящиеся в Украине граждане Казахстана могут вылететь на родину 25 марта. Об этом сообщило посольство Казахстана в Украине, сообщает Kazpravda.kz.



"25 марта планируется вылет гуманитарного борта из г. Катовице (Польша), который готов взять на эвакуацию группу граждан Казахстана, их несовершеннолетних детей и супругов", – говорится в сообщении.

Чтобы вылететь данным нерегулярным бортом нужно:

– до 24 марта прибыть во Львов;

– либо до 25 марта самостоятельно добраться до Катовице.



Отмечается, что в Катовице (только для вылетающих этим бортом) возможно обеспечение проживанием.



Всех, кто хочет и успевает вылететь, просят направить копии документов (паспортов, свидетельств о рождении детей, свидетельств о браке) на +380673470408 (WhatsApp).



Нормы по багажу: 23 кг багаж + ручная кладь.



Для вылетающих этим бортом будет послабление в карантинных требованиях: свежий ПЦР-тест не требуется.



Требования для животных остаются без изменений.