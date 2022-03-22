Находящиеся в Украине граждане Казахстана могут вылететь на родину 25 марта. Об этом сообщило посольство Казахстана в Украине, сообщает Kazpravda.kz.
"25 марта планируется вылет гуманитарного борта из г. Катовице (Польша), который готов взять на эвакуацию группу граждан Казахстана, их несовершеннолетних детей и супругов", – говорится в сообщении.
Чтобы вылететь данным нерегулярным бортом нужно:
– до 24 марта прибыть во Львов;
– либо до 25 марта самостоятельно добраться до Катовице.
Отмечается, что в Катовице (только для вылетающих этим бортом) возможно обеспечение проживанием.
Всех, кто хочет и успевает вылететь, просят направить копии документов (паспортов, свидетельств о рождении детей, свидетельств о браке) на +380673470408 (WhatsApp).
Нормы по багажу: 23 кг багаж + ручная кладь.
Для вылетающих этим бортом будет послабление в карантинных требованиях: свежий ПЦР-тест не требуется.
Требования для животных остаются без изменений.