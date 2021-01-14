Экономика
Наказание за нарушение срока регистрации прав на недвижимость хотят исключить в Казахстане
Лаура Тусупбекова
Административную ответственность за нарушение срока регистрации прав на недвижимое имущество предлагается исключить в Казахстане. Соответствующие поправки по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц принял Сенат Парламента РК на пленарном заседании, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечалось ранее, поправками также предусматривается механизм оформления документов, подтверждающих снос объекта, который позволит собственникам обращаться за государственной регистрацией прекращения прав на снесенные объекты недвижимости. Ведение учета и регистрация актов о сносе зданий и сооружений возлагаются на местные исполнительные органы, курирующие архитектурную, градостроительную и строительную деятельность.

Также предусмотрены нормы, направленные на получение информации из правового кадастра путем интеграционного взаимодействия информационной системы правового кадастра и информационных систем уполномоченных органов и организаций.

Расширяется электронная регистрация.

"Заинтересованным органам предоставляется возможность направлять электронные копии правоустанавливающих документов для государственной регистрации прав на недвижимое имущество", – отмечается в заключении к закону.

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