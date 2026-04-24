Расширение торговых связей обсудили в Кабмине с Генсеком ОЭС

Особое внимание было уделено развитию электронной торговли как одного из ключевых драйверов мировой экономики

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин провел официальную встречу с Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Асадом Маджид Ханом. Стороны обсудили расширение торговых связей, развитие новых транспортных коридоров и цифровую трансформацию экономики региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство

В ходе встречи было отмечено, что государства-члены ОЭС являются важными торговыми партнерами Казахстана. По итогам 2025 года объем взаимной торговли с государствами ОЭС превысил $15 млрд, увеличившись на 11,5% по сравнению с предыдущим годом. Основу казахстанского экспорта составляют нефть, медь, пшеница, подсолнечное масло, мука и нефтепродукты.

Серик Жумангарин подчеркнул, что взаимодействие Казахстана со странами ОЭС в последние годы демонстрирует устойчивую положительную динамику и обладает значительным потенциалом для расширения. Казахстан располагает порядка 137 товарными позициями обрабатывающей промышленности с высоким экспортным потенциалом на сумму около $1 млрд.

Особое внимание уделено развитию электронной торговли как одного из ключевых драйверов мировой экономики. Подчеркнуто, что консолидация усилий стран ОЭС позволит сформировать устойчивое и взаимовыгодное торговое пространство.

Стороны подробно обсудили вопросы транспортно-логистического сотрудничества, являющегося основой экономических связей на пространстве ОЭС. В 2026 году Казахстан председательствует в транспортном секторе ОЭС. Вице-премьер обозначил приоритетность коридора «Север – Юг» и его сопряжение с Афганистаном и Пакистаном.

Также он информировал о начале первых поставок грузов между Казахстаном и Пакистаном через Китай (по Каракорумскому шоссе) уже в текущем году.

Отмечено, что развитие данных маршрутов имеет стратегическое значение для стран Центральной Азии, большинство из которых не имеют выхода к морю, и позволит обеспечить доступ к международным морским портам.

В ходе встречи Генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан поздравил Правительство Казахстана с успешным проведением Регионального экологического саммита, подчеркнув ведущую роль страны в организации.

«Казахстан является незаменимым партнером ОЭС. Мы рассматриваем Казахстан как региональный хаб и мост между странами ОЭС и Европой», — отметил он.

По его словам, в условиях современной геополитической ситуации возрастает значение регионализма и сухопутной связанности. В этой связи ОЭС ведет работу по развитию транспортных коридоров, включая подготовку карт существующих и перспективных маршрутов, а также реализацию инфраструктурных проектов, в том числе в акватории Каспийского моря.

Стороны также обсудили вопросы сопряжения интеграционных процессов между Евразийским экономическим союзом и ОЭС, включая перспективы заключения соглашения о зоне свободной торговли с Пакистаном.

Серик Жумангарин подчеркнул важность более тесного взаимодействия стран ОЭС. Он заявил, что Казахстан готов стать связующим звеном между крупными экономическими союзами, создавая условия для долгосрочного и взаимовыгодного партнерства.

#сотрудничество #ОЭС

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]