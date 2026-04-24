Между Казахстаном и Оманом подписано Соглашение об инвестсотрудничестве

Экономика,Правительство
20

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с заместителем Премьер-министра по экономическим вопросам Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом, прибывшим в Казахстан с официальным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Обсуждены вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в рамках достигнутых на высшем уровне договоренностей. Внимание уделено расширению взаимодействия в энергетике, транспортно-логистической, горнодобывающей, металлургической, цифровой сферах, АПК, туризме и др.

«Глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев придает важное значение первому официальному визиту Вашего Высочества в Астану. Султанат Оман является дружественным и надежным партнером Казахстана на Ближнем Востоке и во всем арабском мире. Правительство Казахстана готово активно развивать торгово-экономическое сотрудничество с Оманом, укреплять двусторонние отношения, расширять инвестиционные связи и создавать благоприятные условия для реализации совместных проектов», — подчеркнул Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.
«Большой честью для меня было получить из рук Президента Республики Казахстан орден «Достық». Между Султанатом Оман и Казахстаном выстроены сильные партнерские связи и мы готовы укреплять и развивать их и далее. Есть сферы, в которых уже налажено инвестиционное сотрудничество. Мы планируем также акцентировать внимание на таких направлениях, как энергетика, возобновляемые источники энергии, технологии, финансовый сектор и другие сферы», — отметил заместитель Премьер-министра по экономическим вопросам Султаната Оман Зиязин бен Хайсам Аль Саид.

В совместном портфеле Казахстана и Омана – 5 крупных инвестиционных проектов на сумму $3 млрд. Из них уже реализованы 2 проекта на $1,1 млрд в сферах энергетики и ж/д перевозок, на стадии реализации – проекты в области переработки руд. В ходе переговоров сторонами обозначена заинтересованность в объединении усилий по наращиванию торгово-экономического сотрудничества. В частности, внимание уделено планам по реализации совместных инициатив в горнодобывающей отрасли и нефтегазовой сфере с акцентом на модернизацию и технологическое развитие предприятий.

С учетом проводимой Казахстаном работы по развитию транзитно-транспортного потенциала Среднего коридора отмечены точки соприкосновения в сфере логистики. Развитию экономик двух государств и взаимной торговли также способствуют совместные меры по созданию перерабатывающих предприятий, обмену технологиями в области сельского хозяйства и заключению долгосрочных соглашений о поставках с/х продукции. Перспективным направлением является цифровая отрасль с реализацией проектов в области GovTech и искусственного интеллекта. Отмечена важность обмена опытом в развитии экотуризма, гостиничного и сервисного бизнеса, продвижении культурных и природных достопримечательностей и др. Стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению сотрудничества и партнерства между Казахстаном и Оманом по всем приоритетным направлениям.

По итогам встречи в присутствии Премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова и заместителя Премьер-министра по экономическим вопросам Султаната Оман Зиязина бен Хайсама Аль Саида между АО «Самрук-Қазына» и Oman Investment Authority подписано Соглашение об основных условиях (Heads of Terms) инвестиционного сотрудничества. Документ закладывает институциональную основу для формирования совместной инвестиционной платформы, запуска новых казахско-оманских предприятий, инвестфондов и иных механизмов соинвестирования на паритетной основе. Соглашение предусматривает реализацию проектов в приоритетных секторах экономики, включая промышленность, энергетику, здравоохранение, логистику, горнодобывающую отрасль и др. Инвестиции планируется направлять как в действующие активы, так и в новые проекты на территориях Республики Казахстан и Султаната Оман.

#Правительство #инвестиции #Оман

