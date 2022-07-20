Фото: Kazpravda.kz
Общество
Наказать чиновника Минэкологии рекомендовала Комиссия по этике

20 июля в Агентстве по делам государственной службы состоялось очередное заседание Комиссии по этике, сообщает Kazpravda.kz

На повестке дня рассмотрено дисциплинарное дело в отношении заместителя председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК по вопросу оказания неправомерного предпочтения физическим и (или) юридическим лицам при подготовке и принятии решений.

"По итогам рассмотрения дисциплинарного дела Комиссией по этике рекомендовано привлечь должностное лицо к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии", – говорится в сообщении.

На заседании также рассмотрены итоги деятельности дисциплинарной комиссии Министерства здравоохранения РК и Уполномоченного по этике Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.  

Членами Комиссии выработаны рекомендации руководству министерств по усилению разъяснительной и профилактической работы среди государственных служащих, обеспечению законности при рассмотрении дисциплинарной ответственности и соблюдению прав государственных служащих.

 

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