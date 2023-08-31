Наказывают ли "халяльных" производителей за несоответствие стандарту в РК

По данным Минздрава, с 2015 по 2022 год из 1406 отобранных проб всего 506 дали положительную пробу по незаявленным компонентам свинины.

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Председатель комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Куаныш Еликбаев, отвечая на вопросы журналистов на площадке Службы центральных коммуникаций, рассказал об ответственности производителей за несоответствие стандарту товаров с маркировкой «Халал», передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его данным, в Казахстане до 4 тыс. производителей имеют потенциал для того, чтобы сертифицироваться по стандарту «Халал». На сегодня около 1300 предприятий получили данную сертификацию.

«Не пройдя такую сертификацию в общепринятой международной практике, ни по каким системам, в том числе добровольно, нельзя маркировать», – заявил Еликбаев.

Сфера добровольная, однако, по его мнению, пришло время регулировать её законодательно. Спикер отметил, что есть несколько статей кодекса об адмнарушениях, которыми можно воспользоваться для привлечения к ответственности не прошедших сертификацию, но обозначивших свою продукцию знаком «Халал».

«Во-первых, статья о недобросовестной рекламе - когда реклама вводит в заблуждение относительно свойств и качеств товара, работы, услуг. Вторая статья - о защите прав потребителей. И третья касается пищевой продукции – должны быть доказательства отличительных свойств продукции, указанных на ней. Это контролируется территориальными органами Минздрава», – рассказал спикер.

Он привел данные Минздрава, что с 2015 по 2022 год из 1406 отобранных проб всего 506 дали положительную пробу по незаявленным компонентам свинины.

В комитете напомнили, что в Казахстане с 2017 года функционирует Технический комитет по стандартизации «Халал». Также, в 2021 году был создан Межгосударственный технический комитет по стандартизации «Продукция и услуги Халяль» (МТК 556), секретариат которого закреплен за Республикой Казахстан. На сегодня утверждены 18 национальных стандартов. На стадии разработки находится 11 межгосударственных стандартов, разработчиком которых является Казахстан.