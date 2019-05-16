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Накрутка голосов: Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу "Голос. Дети"
Итоги финала шестого сезона проекта "Голос.Дети" отменены, говорится в заявлении Первого канала, передает Ria.ru.   

Победительницей последнего сезона шоу стала дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова. Однако проверка показала, что произошла накрутка голосов, повлиявшая на результат.

"Произошедшее в 6-м сезоне "Голос. Дети" должно стать первым и последним случаем, когда кто-то попытался управлять зрительским выбором", – отмечается в заявлении.

Первый канал пообещал провести 24 мая в прямом эфире спецвыпуск "Голос.Дети" с участием всех финалистов, а к следующему сезону обновить механизм голосования.

С чего все началось

В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов. За звание победителя в суперфинале боролись также Валерий Кузаков и Ержан Максим. Зрителей удивили результаты, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации.

Первый канал сообщил о пересчете итогов, признав, что зрительское голосование сопровождалось "некоторыми аномальностями". Канал начал собственную проверку и привлек компанию Group-IB, специализирующуюся на цифровых расследованиях.

Group-IB выявила массированную автоматизированную отправку СМС в пользу Абрамовой. Проверка со стороны Group-IB продолжается и завершится до конца месяца.

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