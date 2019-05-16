Накрутка голосов: Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу "Голос. Дети"

Победительницей последнего сезона шоу стала дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова. Однако проверка показала, что произошла накрутка голосов, повлиявшая на результат.



"Произошедшее в 6-м сезоне "Голос. Дети" должно стать первым и последним случаем, когда кто-то попытался управлять зрительским выбором", – отмечается в заявлении.



Первый канал пообещал провести 24 мая в прямом эфире спецвыпуск "Голос.Дети" с участием всех финалистов, а к следующему сезону обновить механизм голосования.













Group-IB выявила массированную автоматизированную отправку СМС в пользу Абрамовой. Проверка со стороны Group-IB продолжается и завершится до конца месяца. Первый канал сообщил о пересчете итогов, признав, что зрительское голосование сопровождалось "некоторыми аномальностями". Канал начал собственную проверку и привлек компанию Group-IB, специализирующуюся на цифровых расследованиях. В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов. За звание победителя в суперфинале боролись также Валерий Кузаков и Ержан Максим. Зрителей удивили результаты, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации.