Налоговая реформа: в области Жетісу обсудили новые предложения и изменения

Фото: акимат области Жетісу

В рамках подготовки к предстоящим налогово-бюджетным реформам, созданная для обсуждения с бизнес-сообществом рабочая группа во главе с вице-министром финансов РК Дауреном Темирбековым и директором департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики Ерланом Сагнаевым провела встречу в области Жетісу.

На встрече, в которой также приняли участие представители местных исполнительных органов, маслихатов и Палаты предпринимателей области, основным предметом обсуждения стали изменения в налоговом законодательстве. Участники рассмотрели предложение повысить ставку НДС до 16% и ввести пониженную ставку в 10% для ряда приоритетных отраслей. Также обсуждался вопрос освобождения сельхозтоваропроизводителей от налога и возможного снижения порога для регистрации по НДС до 15 млн тенге.

Присутствующие предприниматели активно обсуждали предложенные изменения, особенно повышение ставки НДС. Они призвали учесть их мнения при принятии окончательного решения, отметив, что дальнейший диалог необходим для формирования эффективной налоговой политики.

В целом, участники встречи отметили, что проводимая налоговая реформа рассматривается как ключевой инструмент для обеспечения ресурсов, необходимых для модернизации инфраструктуры. Предприниматели выразили надежду на конструктивное сотрудничество с государственными органами в процессе реализации реформ.