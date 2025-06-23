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Как отметил сенатор Бекболат Орынбеков, депутаты внесли 166 поправок. Так, предложено ввести прогрессивную шкалу налогообложения для крестьянских и фермерских хозяйств, освобождение от НДС операций, связанных с платежными карточками, кроме того, внесены отдельные нормы по налогообложению предметов роскоши.

Депутат напомнил, что ранее Правительством был инициирован вопрос по введению прогрессивного ИПН по совокупным доходам граждан свыше 8 500 МРП и по доходам индивидуального предпринимателя, работающего по общеустановленному режиму, свыше 230 000 МРП в размере 15%. В этой связи, учитывая, что крестьянские хозяйства являются такими же предпринимателями, как ИП, депутаты предложили предусмотреть обложение подоходным налогом доходов этих хозяйств свыше 230 000 МРП также по ставке 15%. Но, учитывая имеющуюся льготу в размере 70%, ставка ИПН по крестьянским хозяйствам составит 4,5%.

Кроме того, для исключения арбитража между Казахстанской фондовой биржей и биржей Международного финансового центра «Астана» депутаты предложили налоговую льготу по освобождению от ИПН дивидендов по доходам граждан, связанным с обращением ценных бумаг на KASE, а также предусмотрели льготу по освобождению от НДС операций, связанных с платежными карточками. Как пояснил Орынбеков, это необходимо, чтобы избежать удорожания стоимости транзакций при оплате картами.

Также, устанавливаются отдельные нормы по налогообложению предметов роскоши. Плательщиками акциза на предметы роскоши будут только физические лица. При этом обложение таких предметов роскоши, как автомобили, суда и летательные аппараты, будет не только при их импорте, но и при их продаже внутри страны, если их стоимость свыше предельных сумм - для автомобилей – более 75 млн тенге, для судов и летательных аппаратов – более 100 млн тенге.

Для более эффективного привлечения иностранных инвесторов предложено сохранить действующую налоговую льготу для нерезидентов по доходам, связанным с оборотом с государственными ценными бумагами, предусмотреть для физлиц налоговый вычет по социальным отчислениям, удерживаемым с доходов по договорам гражданско-правового характера. Также освобождаются от НДС обороты по реализации товаров, работ, услуг на предприятиях, где численность работников, являющихся лицами с инвалидностью, составляет не менее 10 человек, и исключена норма по освобождению от обложения НДС оборотов по реализации социально значимых продовольственных товаров.