Налоговые кредиты внедрят в Казахстане

Экономика
В Казахстане будет внедрен новый институт – налоговых кредитов. Об этом на пресс-конференции в Правительстве сообщил первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
По его словам, в Налоговом кодексе внедряется институт налоговых консультантов, дистанционный аудит и предусматривается внедрение налоговых кредитов.
При этом Даленов пояснил, что институт налоговых кредитов предусматривает отсрочку по налоговым платежам.
"То есть предприятие открывается, у него поступает выручка, он ожидает прибыль, в будущем у него возникают налоги, а он смотрит и понимает, что не потянет их. В таком случае на будущие его налоговые обязательства мы предусматриваем новый институт – это налоговый кредит. То есть пусть он не платит данные налоги, пока у него не появится возможность", – пояснил вице-министр.
Первый замглавы МНЭ добавил, что в рамках оптимизации налоговых и таможенных политик и процедур проведена большая работа по упрощению администрирования.
"Администрирование, мы считаем, не должно строиться на ошибках, нужно помогать платить налоги. Часть проверок надо отдать в аутсорсинг, пусть бизнес сам проверяет бизнес. Кто попадает в "зеленую" зону – о них надо абсолютно забыть. Кто попадает в "желтую" или "красную" зоны – там нужно либо помощь, либо прямое администрирование, то есть проверки", – подчеркнул Даленов.
По его словам, в Налоговом кодексе внедряется институт налоговых консультантов, дистанционный аудит и предусматривается внедрение налоговых кредитов.
При этом Даленов пояснил, что институт налоговых кредитов предусматривает отсрочку по налоговым платежам.
"То есть предприятие открывается, у него поступает выручка, он ожидает прибыль, в будущем у него возникают налоги, а он смотрит и понимает, что не потянет их. В таком случае на будущие его налоговые обязательства мы предусматриваем новый институт – это налоговый кредит. То есть пусть он не платит данные налоги, пока у него не появится возможность", – пояснил вице-министр.
Первый замглавы МНЭ добавил, что в рамках оптимизации налоговых и таможенных политик и процедур проведена большая работа по упрощению администрирования.
"Администрирование, мы считаем, не должно строиться на ошибках, нужно помогать платить налоги. Часть проверок надо отдать в аутсорсинг, пусть бизнес сам проверяет бизнес. Кто попадает в "зеленую" зону – о них надо абсолютно забыть. Кто попадает в "желтую" или "красную" зоны – там нужно либо помощь, либо прямое администрирование, то есть проверки", – подчеркнул Даленов.