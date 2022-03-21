Все мы ждали это Послание, поскольку общество хотело услышать более четкую оценку произошедших в январе событий, а непростая глобальная и геополитическая повестка требовала осмысления того, что происходит.

В этом отношении мне кажется очень важным, что Казахстан не меняет стратегических задач. Мы привержены тем планам самостоя­тельного развития, укрепления независимости и выработки решений, которые помогут выстраивать действительно новый Казахстан.

Я думаю, что озвученные меры и инициативы – это реальные контуры нового Казахстана, шаги, которые мы делаем в сторону обновления. Конечно же, после январских событий у всех нас были разные эмоции, непростые. Хотелось перемен, быстрых. Но прошло какое-то время, и мы осознаем, что нельзя делать слишком резких движений: все должно быть выверено и согласовано с тем, что мы можем как общество, как государство на этом этапе.

Необходимо обратить внимание и на то, что сегодня Президент сказал об окончательном уходе от суперпрезидентской модели. Когда Глава государства сам озвучивает инициативы, ограничивающие его возможности, и президентская власть на деле достаточно много теряет, но в пользу представительной ветви власти – усиливается парламент, укрепляются маслихаты – мы уже видим первые реальные шаги по укреплению механизмов, когда общество представлено во власти через свой выбор. Мне это кажется важным, вселяющим большую надежду.

Озвучены конкретные и вполне действенные меры, которые сейчас нам реально помогут сделать так, чтобы процесс принятия решений на всех уровнях учитывал мнение общества, его разных слоев и групп. Укрепление представительной власти тоже достаточно четко учитывает мнение, которое все это время и специалисты, и эксперты, и мы, члены НСОД, высказывали. За этим стоит необходимость того, чтобы общество было представлено в процессе принятия государственных решений.

В то же время надо понимать, что слишком быстрые решения, резкие перемены могут иметь большой риск, и можно по­строить систему, которая формально будет либеральной, демократичной, но на поверку окажется неэффективной. Здесь этот баланс эффективности и тех задач, которые мы ставим в рамках обновления страны, соблюден.

Важный блок касается организационных решений. В частности, общественные обсуждения всех национальных проектов и стратегических документов с участием общества, НПО и СМИ, инициатива о новом законе о СМИ с упором на то, что журналисты не должны становиться инструментом в борьбе каких-то политических кланов. Это действительно важно, хотя достаточно непросто с точки зрения реализации, и то, как это будет оформлено в виде закона, – большой вызов для специалистов.

Эволюцию НСОД в Национальный курултай, где более широко будут представлены регионы, различные группы и слои общест­ва, считаю вполне логичной и правильной. Как мне кажется, НСОД как инструмент связующего звена между властью и обществом неплохо себя показал. По крайней мере, мы в совете все для этого делаем. Переход НСОД в такую более формализованную форму, с другими возможностями и полномочиями, а самое главное – представленностью регионов, это тоже хороший инструмент, хорошая платформа для экспертизы, выработки и реализации решений.

Общество с большим воодушевлением приняло новость о создании трех новых областей. Восточный Казахстан – большой регион с 19 районами, и управляемость в такой конфигурации очень сложная, добиваться результатов с такой логистикой довольно непросто. Восточный Казахстан – это моя родная область, и мы не понаслышке знаем, насколько Семей и районы, которые были объединены, потеряли во внимании, возможностях, ресурсах, необходимых для развития. Поэтому Абайская область – правильное решение, к тому же благодаря этому имя Абая еще больше закрепится в нашем сознании.

Несправедливо, когда из-за организационных сложностей какие-то районы больших облас­тей недополучают внимания и ресурсов. Теперь же через деление огромной Алматинской области с населением в 2,2 миллиона соз­дается Жетысуская область.

Коллеги не раз высказывались за укрепление Жезказгана, возвращение статуса областного центра. Создание Улытауской области, учитывая большую роль Улытау в нашей истории, сакральной памяти, вполне закономерно. Безусловно, необходимо повышать его статус, давать возможность для роста и развития этих территорий.

В новом Казахстане у нас будет уже 20 субъектов – 17 областей, 3 города республиканского значения. И это даже структурно внешне уже другой Казахстан, другая энергетика, эмоции. Поэтому Послание Президента вселяет много надежд. В то же время предстоит огромная работа, которая должна быть проделана специа­листами в кратчайшие сроки, хотя и потребует изменений и дополнений, принятия десятка новых законов. Это, конечно, огромные задачи для Правительства и Парламента, экспертного сообщества. И как члены НСОД, мы хотим и готовы быть частью этого процесса.