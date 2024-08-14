Волонтеры, спортсмены и бойцы «Жасыл ел» провели субботник в лесополосе, которая расположена вдоль дороги, ведущей в Караганду. Они погрузили в спецтранспорт сотни мешков с бутылками, банками, пакетами и прочим мусором.

Горожане любят отдыхать и жарить шашлыки в тени деревьев, а вот убирать за собой не считают нужным. Эту миссию приходится брать на себя волонтерам.

– Лесополоса у нас длинная, занимает более 700 гектаров, – отметил представитель Ресурсного центра молодежи города Шахтинска Алексей Вар­заев. – К сожалению, люди не берегут деревья, а их в нашем регионе и так не хватает. Мы выступаем за то, чтобы сформировать у населения правильное мышление и поведение по отношению к природе. Намусорил – убери за собой!

Экоакцию поддержали и волонтеры города Сарани. Они навели порядок возле стелы Победы. Активисты очистили монумент, подмели дорожки и собрали мусор возле лавочек и детской площадки. Добровольцам не жалко потратить пару часов своего личного времени ради чистоты родного города, но обидно, что их труд окружающие не ценят.

– Я считаю, что у каждого человека должна быть твердая экологическая позиция, – высказал свое мнение участник экоакции «Таза Қазақстан», депутат Саранского гормаслихата Жанбол Жаяубаев. – Надо любить свой город. Если мы перестанем сорить на улице, то он станет чище.