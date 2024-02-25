Нариман Курбанов обскакал на «коне» соперников на Кубке мира

Фото: Olympic.kz

На проходящем в немецком Котбусе лицензионном этапе Кубка мира по спортивной гимнастике казахстанец Нариман Курбанов выиграл «золото» на коне.

Курбанов получил от судей 15.433 балла. Второе место завоевал Ахмад Абу Ал Соуд (Иордания, 15.300 балла), третье - Вунг Хур (Южная Корея, 15.300 балла), сообщает Минтуризма и спорта РК.

В прошлом году Курбанов выиграл аналогичные соревнования в Азербайджане и Катаре.