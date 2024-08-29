Нариман Курбанов рассказал, как шел к победе на Олимпиаде

Олимпийский путь гимнаста Наримана Курбанова был довольно непростым. Долгожданную квоту спортсмен завоевал буквально в последний момент, финишировав вторым в Кубке мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz

Фото: Сали Сабиров / olympic.kz

Тем не менее, на своем главном старте в карьере Курбанов не подвел, поднявшись на вторую ступень пьедестала ОИ-2024. Его «серебро» стало историческим для Казахстана.

Спортсмен рассказал Olympic.kz, что в его спортивной карьере были взлеты и падения. В победу на Олимпиаде было вложено много труда.

«За годы занятий профессиональным спортом я приобрел большой опыт. Поэтому не важно, первым я или последним выступаю. Однако в Париже одним из самых больших преимуществ было то, что я первым выполнял программу в финале. Никто еще не выступал, я не видел оценки соперников. Я вышел, выполнил свою программу и ждал. Впервые в истории независимого Казахстана мы завоевали олимпийскую медаль в гимнастике. Я считаю, что этот успех внесет большой вклад в развитие этого вида спорта. В 2013-2014 годах я только закончил школу и пришел в большой спорт. В то время я всегда ездил на тренировки на такси. Я до сих пор помню, что таксисты знали, что я спортсмен, и разговаривали со мной на эту тему», - говорит спортсмен.

По его словам, мало кто знал в РК о спортивной гимнастике. После победы в Париже, он уверен, что его вид спорта будет хорошо известен в нашей стране.

«Я очень переживал перед Олимпиадой. Все вокруг говорили, что олимпийский дух высок, давление и ответственность буквально опустошают. Услышав это, я начал нервничать. Тем не менее, отмечу, что я не испытывал особого давления. Я подошел к снаряду, поднял руку перед выполнением и спокойно без суеты выступил. После того, как попал в финал, я не давал себе загрузиться морально. Наслаждался атмосферой, был рад, что попал в решающую стадию Игр», - вспоминает Нариман.

У Наримана были серьезные соперники, Рис Джошуа Маккленаган из Ирландии, американец Стивен Недорощик. Один из его главных соперников – иорданец Абу Ахмад – остался вне олимпийского финала.