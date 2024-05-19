Нариман Курбанов завоевал «золото» чемпионата Азии

Спорт
2

В финальном выступлении казахстанский гимнаст набрал победные 15.600 балла, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

Представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Нариман Курбанов завоевал золотую медаль на чемпионате Азии в Ташкенте, сообщает Olympic.kz.

Ему не было равных в упражнении на коне. В финальном выступлении Курбанов набрал победные 15.600 балла.

Ранее прошел финал в вольных упражнениях. Казахстанец Милад Карими отметился вторым местом, уступив только Карлосу Юло из Филиппин. Решающее выступление Карими судьи оценили в 14.600 балла.

Напомним, Милад завоевал «серебро» в многоборье.

#чемпионат Азии #Милад Карими #Нариман Курбанов #спортивная гимнастика

Популярное

Все
Лидеры Казахстана и ОАЭ обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества
Россия увеличит квоту на сахар для Казахстана еще на 100 тыс. тонн
Большая вода: свыше 61,3 тыс. человек вернулись домой
На «Евровидении-2024» победила Швейцария
В Казахстане впервые отмечают День матерей
Предприятия отечественной фармацевтики бьют в набат
Паводки: в Атырау приостановлено речное судоходство
Скрывавшийся от погони грузовик сбил насмерть двух человек на остановке
Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы
Первая в истории казашка покорила Эверест
ЧМ по хоккею: Казахстан разгромно проиграл Словакии
Задержан начальник автоколонны, не обеспечивший отдых водителю упавшего в реку автобуса
Qazaqstan Barysy Grand Slam: Абдурахманов взял «бронзу»
Создан зрительный имплант размером с нейрон
Сегодня отмечается Международный день медицинской сестры
Уровень воды в реке Жайык продолжает расти
В столице прошло праздничное мероприятие ко Дню матерей
Большая вода: в свои дома вернулись свыше 54,7 тыс. человек
Свыше 6,5 тыс. мероприятий проведено в рамках акции «Таза Қазақстан»
Петербургский суд арестовал водителя упавшего в реку автобуса
Новый авиамаршрут открывают между Казахстаном и Узбекистаном
Венесуэла начала строить мост в гайанский регион Эссекибо
На Шымбулаке временно закрывают канатные дороги
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Когда в Астане отключат отопление
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...

Читайте также

Уроженка Кении завоевала лицензию на Олимпиаду для Казахста…
Состоялся II открытый юношеский турнир памяти Султанбека Ко…
Представители комиссии «Игр будущего» посетили нашу страну
Казахстан завоевал историческое серебро ЧА по спортивной ги…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]