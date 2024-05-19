Нариман Курбанов завоевал «золото» чемпионата Азии

Фото: НОК Казахстана

Представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Нариман Курбанов завоевал золотую медаль на чемпионате Азии в Ташкенте, сообщает Olympic.kz.

Ему не было равных в упражнении на коне. В финальном выступлении Курбанов набрал победные 15.600 балла.

Ранее прошел финал в вольных упражнениях. Казахстанец Милад Карими отметился вторым местом, уступив только Карлосу Юло из Филиппин. Решающее выступление Карими судьи оценили в 14.600 балла.

Напомним, Милад завоевал «серебро» в многоборье.