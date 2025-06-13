Наркокурьера с крупной партией задержали в Алматинской области

Происшествия
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Дана Аменова
корреспондент

При осмотре машины под передним сиденьем в барсетке оперативники обнаружили сверток с веществом со специфическим запахом

Фото: Polisia.kz

В Алматинской области полицейские задержали наркокурьера, у которого изъята крупная партия психотропных веществ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Им оказался 33-летний алматинец, управлявший автомобилем Volkswagen.

При осмотре транспортного средства под передним сиденьем в барсетке оперативники обнаружили сверток с веществом со специфическим запахом.

Позже при обыске по месту жительства подозреваемого изъяли сверток с белым порошкообразным веществом, спортивную сумку с тремя пакетами разноцветных таблеток, электронные весы, изоленты, магнитики и упаковочные материалы.

 «В ходе следствия установлено, что с февраля 2025 года подозреваемый является наркокурьером теневого интернет-магазина, получая оплату в криптовалюте. Согласно заключению экспертиз, изъятые вещества являются психотропными: свыше 200 граммов 3-хлорметкатинона и более 180 граммов метилендиоксиметамфетамина, известного как экстази», – сообщили в полиции Алматинской области.

Там же добавили, что подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. Правоохранители продолжают комплекс мероприятий, направленных на выявление каналов поставки, установление кураторов, а также всех участников преступной схемы.

 

#задержание #полиция #наркокурьер #Алматинская область #партия

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