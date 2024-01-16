В селе Казцик Алматинской области полицейскими ликвидирована первая в новом году крупная нарколаборатория по производству синтетических наркотиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Polisia.kz

Наркопроизводство организовала молодая семейная пара из Алматы. Для этого они приобрели дом в садоводческом товариществе и пристроили к нему помещение, оборудованное под лабораторию.

Лаборатория была полностью подготовлена для синтеза запрещенных веществ: установлены агрегаты для химических реакций, промышленная вытяжка и жарочные шкафы для просушки полученных наркотиков, стены обшиты теплоизоляционными материалами.

– Изъято два лабораторных реактора, 100 кг синтезированного наркотического порошкообразного вещества и более 800 литров прекурсоров для производства наркотиков. Таким образом, на улицы казахстанских городов в данном случае не допущено около 550 тысяч доз сильнейших синтетических наркотиков, на сумму свыше 7 млрд тенге. За производство наркотиков в особо крупном размере в составе группы задержанным грозит от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, – рассказал заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов.

Стоит отметить, что с декабря 2023 года по инициативе МВД введена уголовная ответственность за оборот инструментов и оборудования, используемых для производства синтетических наркотиков. Наказание за это предусматривает лишение свободы от 3 до 15 лишения свободы.