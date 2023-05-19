Наркотики из США и Испании отправляли по почте в Алматы

В Алматы выявлена и ликвидирована наркосеть.

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Полицейскими Алматы совместно с Агентством РК по финансовому мониторингу при координации прокуратуры города задержаны наркодельцы, наладившие сбыт наркотиков бесконтактным методом через мессенджеры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается, на поток поставку и реализацию марихуаны поставили пятеро: молодая пара сожителей, их друг, закладчик и курьер.

"Установлено, что посылки с наркотиками они получали почтовым сообщением из Испании и США. Оплату за зелье от клиентов получали через Qiwi-кошелек. Деньги выводили через банки второго уровня. На данном этапе следствия установлено 49 банковских счетов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что преступная деятельность фигурантов была официально задокументирована, были осуществлены "контрольные закупы".

По месту жительства подозреваемых провели санкционированные обыски. В квартире главных фигурантов обнаружено 6 млн тенге, sim-карты, банковские карточки, электронные весы, а также вещества растительного происхождения со специфическим запахом.

Задержанные взяты под стражу.