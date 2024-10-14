Наркотики из США под видом почтовых посылок доставляли в Казахстан

Происшествия
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Дана Аменова
корреспондент

Из незаконного оборота изъяли около 8 кг высушенной марихуаны и почти 15 кг экстракта канабиса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ввоз крупной партии наркотиков из США в виде почтовых посылок пресечен Агентством по финансовому мониторингу в Алматы.

В городах Алматы, Петропавловск, Семей, Кокшетау, Шымкент и Усть-Каменогорск были задержаны граждане, получавшие почтовые отправления из США, в которых под видом товаров народного потребления были наркотические средства («марихуана» и «экстракт канабиса»), с целью их дальнейшего сбыта на территории страны.

В результате из незаконного оборота изъято около 8 кг высушенной марихуаны и почти 15 кг экстракта канабиса (гашишное масло).

«В настоящее время проводится досудебное расследование, задержаны и водворены в ИВС десять граждан РК. Оперативно-следственные мероприятия проводились при координации Главной транспортной прокуратуры», – говорится в сообщении. 

В целом с начала текущего года АФМ зарегистрировано 93 уголовных дела. Из незаконного оборота изъяты 52 кг наркотических средств, в т.ч. гашиш – 8,7 кг, марихуана – 4,8 кг.

Кроме того, изъято 1,7 кг психотропных веществ (пирролидин – 974 гр., тетрагидроканнабинол – 780,3 гр., метамфетамин – 1,26 гр.), анаболики (ядовитое вещество) – 206 тыс. шт. и глазные капли «Тропикамид» – 1 680 штук.

#США #наркотики #почта #доставка #посылки

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