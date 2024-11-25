Наркотики под видом товаров присылали почтой в Астану из США

К 8 и 18 годам лишения свободы приговорены два жителя столицы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Факт поставки из США наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере под видом почтовых посылок с товарами народного потребления пресечен столичным департаментом АФМ, сообщает Kazpravda.kz

По информации агентства, при проведении осмотра с применением служебно-розыскной собаки на складе временного хранения в зоне таможенного контроля обнаружено и изъято наркотическое вещество «гашиш» общим весом около 1 кг.

Вместе с тем, результаты мониторинга, проведенного в ходе досудебного расследования, показали наличие еще одной посылки в одном из городских филиалов АО «Казпочта» на имя тех же получателей. В посылке обнаружено сильнодействующее психотропное вещество – тетрагидроканнабинол и его изомеры общим весом более 7 гр.

При обыске квартиры одного из фигурантов обнаружены наркотические средства, а также упаковочные материалы и весы.

Решением суда двое фигурантов дела признаны виновными и приговорены к лишению свободы сроком 8 и 18 лет с отбыванием наказания в колонии средней безопасности.

В целом, с начала года АФМ зарегистрировано 116 уголовных дела по фактам контрабанды и незаконного оборота наркотиков. Изъяты 57.3 кг наркотических средств. Изъято 1,7 кг психотропных веществ, анаболики (ядовитое вещество) – 206 тыс. шт. и глазные капли «Тропикамид» – 1 680 шт.